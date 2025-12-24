Joven trabajador queda prensado tras accidente laboral en Guaymas; sufrió heridas graves

Guaymas, Sonora.- Un grave accidente laboral se registró la tarde de ayer martes 23 de diciembre, en la zona norte de Guaymas, lo cual movilizó a diversos cuerpos de emergencia y debido al riesgo para la integridad física de un joven trabajador. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 15:00 horas en las inmediaciones del Parque Industrial Hercar, ubicado a un costado de la Carretera Internacional México 15, en un área de bodegas que anteriormente albergaba a la cadena comercial VH.

El lesionado fue identificado como Jonathan Jesús 'N', de entre 22 y 28 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento San Gerónimo. Jonathan se desempeñaba en la planta pesquera Hercar cuando, mientras realizaba maniobras de mantenimiento y limpieza en el interior de un equipo transportador de harina de pescado, la maquinaria fue activada accidentalmente. De acuerdo con los primeros reportes, un compañero de trabajo, que desconocía la presencia de Jonathan dentro del mecanismo, puso en operación el sistema hidráulico, provocando que el joven quedara prensado.

Aunque las primeras versiones indicaban una lesión en su mano izquierda atrapada en un contenedor metálico, los informes detallados de los cuerpos de rescate confirmaron que la afectación principal fue en una de sus extremidades inferiores. El trabajador sufrió un corte en la pierna y una fractura expuesta de consideración debido a la presión ejercida por el equipo. Ante la magnitud del siniestro, se activó el protocolo de emergencia, requiriendo la presencia de paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Departamento de Bomberos Voluntarios de Guaymas.

Las maniobras de rescate se extendieron por espacio de 1 hora y media, tiempo durante el cual los rescatistas utilizaron herramientas hidráulicas especializadas y técnicas de extracción para liberar al trabajador sin agravar sus lesiones. Durante el procedimiento, el personal médico procedió a la canalización del joven aún mientras permanecía atrapado. Al lugar también acudieron oficiales de la Policía Preventiva Municipal y el coordinador de Atención a Emergencias de la Unidad Municipal de Protección Civil, José Uribe, para supervisar las condiciones de seguridad y documentar el incidente.

La víctima fue atendida por paramédicos tras su rescate

Una vez completado el rescate, Jonathan Jesús fue trasladado de urgencia en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en la calle 10. Actualmente, el trabajador permanece bajo observación médica especializada; aunque su estado de salud es reservado debido a la gravedad de las lesiones ortopédicas, se reporta que se encuentra fuera de peligro.

