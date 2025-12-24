Juan Alfonso Adame, el jalisciense que perdió la vida en el desplome de aeronave de la Semar en Texas

Texas, Estados Unidos.– Entre las víctimas mortales del fatal accidente aéreo que cobró la vida de seis personas el pasado lunes 22 de diciembre de 2025 se encuentra el médico jalisciense Juan Alfonso Adame González, de quien en TRIBUNA te compartiremos algunos detalles. De hecho, derivado de esta lamentable pérdida humana, numerosas personas se han sumado a expresar su pesar por el desplome de esta aeronave de la Secretaría de Marina, la cual se dirigía a Galveston, Texas.

El profesionista era originario del municipio de Tomatlán, Jalisco, y el día en que perdió la vida formaba parte de un equipo encargado de supervisar el traslado urgente de un paciente a un hospital especializado. Se trataba de un menor de dos años que presentaba múltiples quemaduras de gravedad y que también falleció, junto a tres elementos de la Marina, identificados como Víctor Rafael, Juan Iván y Guadalupe.

De la poca información que se conoce sobre la trayectoria de Juan Alfonso, destaca que se encontraba realizando labores humanitarias en coordinación con la fundación Michou y Mau; además, tiempo atrás fue residente del Hospital General O’Horán, en Mérida, Yucatán. En redes sociales, algunas personas que lo conocieron se han pronunciado y aseguran que, pese a su corta edad, se distinguía por comprometerse plenamente con su labor profesional.

Comunicado

Asimismo, el Gobierno Municipal de Tomatlán expresó sus condolencias a través de un comunicado dirigido a los padres del médico, la maestra Martha González y el ingeniero Juan Adame. Incluso, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dedicó unas palabras en memoria del fallecido. Cabe señalar que el cuerpo será repatriado para que sus familiares puedan reclamarlo y despedirse de él de la forma que consideren más adecuada.

"Nos enteramos de que entre los fallecidos por el accidente aéreo de una unidad de la @SEMAR_mx perdió la vida el médico jalisciense Juan Alfonso Adame. Adame era muy reconocido por sus compañeros y en su comunidad; enviamos nuestras condolencias y pronta resignación a sus familiares, colegas y seres queridos", publicó ayer martes Lemus en su perfil de X (antes Twitter).

Fuente: Tribuna del Yaqui