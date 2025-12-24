Maniatado y con impactos de bala: Así fue hallado un hombre sin vida en Culiacán, en el Infonavit Humaya

Culiacán, Sinaloa.– La noche del pasado martes 23 de diciembre de 2025, un hombre fue asesinado a balazos cerca de una zona de departamentos del sector Infonavit Humaya, sobre la calle Villa Lombardo Toledano, entre Enrique Félix Castro y el bulevar José Limón, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades arribaron al sitio alrededor de las 20:00 horas, donde confirmaron que efectivamente se trataba de una persona sin vida.

Entre los primeros respondientes se encontraban elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como Policías Municipales, quienes no solo corroboraron el homicidio, sino que además procedieron a acordonar el área para evitar la alteración de la escena del crimen. Posteriormente, arribó personal de la Dirección General de Investigación Pericial, junto con Policías Investigadores, para llevar a cabo las diligencias correspondientes conforme a la ley.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares, una vez que sea reclamado ante el Ministerio Público. Cabe destacar que en el lugar de los hechos los peritos localizaron al menos nueve casquillos percutidos; asimismo, según versiones de vecinos del sector difundidas por medios locales, se escucharon múltiples detonaciones momentos antes del hallazgo.

Todavía no lo identifican

En cuanto a la identidad de la víctima, hasta el cierre de esta edición se desconoce por completo. Lo único que se ha podido establecer es que al momento de su fallecimiento vestía una playera color verde oscuro y bermudas de mezclilla azul. De manera preliminar, se informó que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza y que sus extremidades se encontraban encintadas.

La violencia en la capital sinaloense continúa en aumento de manera alarmante. Tan solo en otro hecho reciente, un joven identificado como Daniel, de 21 años de edad, fue atacado a balazos mientras se encontraba en un campo de fútbol americano ubicado en la colonia Urbivillas del Prado, al norte de Culiacán. Lamentablemente, durante la madrugada de este miércoles 24 de diciembre de 2025, perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital.

