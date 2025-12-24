Motosicarios acribillan a joven en las Granjas MICA; fue llevado a hospital de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Por cuarta ocasión, durante la tarde de este martes 24 de diciembre, se registró una agresión armada en las inmediaciones de las Granjas MICA, ubicadas a las afueras de Ciudad Obregón. El nuevo hecho violento provocó una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad tras el reporte de una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego en un camino de terracería de dicho sector.

La víctima fue identificada con el nombre de Jesús Adrián 'N', de 23 años de edad. Según los primeros informes, el joven presentó diversas heridas causadas por impactos de bala. Ante la gravedad de la situación, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para proporcionar los primeros auxilios y estabilizar al afectado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En el lugar de los hechos, elementos de seguridad de distintos niveles de gobierno implementaron un operativo de resguardo del área. Durante la inspección realizada por los peritos en la escena del crimen, se localizaron y aseguraron al menos tres casquillos percutidos. Estos elementos fueron integrados a la carpeta de investigación como indicios balísticos fundamentales para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Respecto al atentado, testimonios recabados indican que los presuntos responsables se desplazaban a bordo de una motocicleta de color negro. Se describió a los atacantes como dos personas de complexión delgada; uno de ellos portaba un casco de protección en color gris, mientras que de su vestimenta no se obtuvieron mayores detalles debido a la rapidez con la que abandonaron el sitio tras la agresión.

El lugar donde sucedió el atentado con armas de fuego

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo de la escena para iniciar con las diligencias de ley. Los agentes investigadores trabajaron en el procesamiento de la información recolectada y en el seguimiento de las pistas obtenidas para identificar y localizar a los autores materiales de este ataque. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con este suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui