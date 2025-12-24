Nochebuena VIOLENTA en Ciudad Obregón: Criminales atacan a balazos a un joven y se dan a la fuga

Ciudad Obregón, Sonora.- La madrugada de este miércoles, en plena celebración de Nochebuena, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal del Ejército mexicano, desplegaron un operativo al oriente de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un nuevo ataque armado. Este hecho violento dejó como saldo una víctima herida, la cual fue llevada a un nosocomio local.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este miércoles 24 de diciembre de 2025, alrededor de las 00:50 horas, tiempo local, en el fraccionamiento Las Haciendas, específicamente sobre la calle Privada Santa Úrsula. Vecinos del lugar alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico, tras escuchar detonaciones de arma de fuego, lo que derivó en un Código Rojo.

Los hechos ocurrieron la madrugada de esta Nochebuena. Foto: Facebook

En el sitio, una persona, cuya identidad se desconoce, resultó lesionada por impactos de arma de fuego. De manera preliminar, se informó que familiares y habitantes del sector brindaron los primeros auxilios al herido, quien posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital de Ciudad Obregón para recibir atención médica especializada. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha dado a conocer su estado de salud ni su identidad.

En tanto, oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Agencia Ministerial de investigación Criminal y de la Guardia Nacional acudieron al lugar de los hechos para asegurar el área, recabar indicios y dar inicio a las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada con el fin de preservar posibles evidencias que permitan el esclarecimiento de la agresión.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el levantamiento de casquillos percutidos y otros elementos relacionados con el ataque, los cuales serán integrados a una nueva carpeta de investigación. Asimismo, se desplegó un operativo de vigilancia en calles aledañas como parte de las acciones preventivas.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con estos hechos. La Fiscalía de Sonora será la encargada de continuar con las investigaciones para deslindar responsabilidades y establecer si se trató de un ataque directo.

Fuente: Tribuna del Yaqui