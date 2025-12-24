Otro accidente en Waldo's: Letrero se desploma y cae sobre autos estacionados en Tijuana

Tijuana, Baja California.- Durante la jornada de este miércoles 24 de diciembre, se registró un incidente de carácter estructural en un centro comercial ubicado en la colonia El Soler, de Tijuana. El suceso consistió en la caída de un letrero de gran tamaño perteneciente a la tienda Waldo’s, el cual se desprendió de su base e impactó directamente sobre el área de estacionamiento, afectando a diversos vehículos que se encontraban estacionados en ese momento.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, el colapso de la pesada estructura metálica generó daños materiales de consideración en al menos seis automóviles. Entre las unidades que presentaron afectaciones visibles se encuentran modelos de las marcas Honda, Nissan, Toyota, Ford y Dodge. A pesar de la magnitud del anuncio y la fuerza del impacto, los reportes iniciales indican que no se registraron pérdidas humanas ni heridos con lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias, se activó un protocolo de respuesta que involucró a diversas corporaciones. Al sitio arribaron cinco elementos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana, pertenecientes a la Estación 10, quienes se encargaron de las maniobras iniciales de seguridad. Asimismo, se contó con la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, agentes de la Policía Municipal y personal operativo de Protección Civil.

En cuanto a la valoración médica de las personas presentes en el área, el personal de salud informó que únicamente se atendió a un individuo que ocupaba el asiento del copiloto en uno de los vehículos afectados. Tras la revisión correspondiente, el individuo fue clasificado con 'prioridad verde', una categoría que indica que la persona presenta lesiones leves que no requieren traslado de urgencia a un hospital.

#ÚltimaHora | Esto acaba de suceder en Waldo’s del Soler.



El letrero del establecimiento cayó sobre autos estacionados.



Bomberos de Tijuana informa que no hubo heridos. pic.twitter.com/Bp8nx1rOGU — Daniel Andrade Noticias (@DanielAndradeTV) December 24, 2025

Las labores de los equipos de emergencia se centraron en acordonar el perímetro afectado para evitar el paso de transeúntes y otros automovilistas, ante la posibilidad de que existieran piezas remanentes con riesgo de desprendimiento. El personal de Protección Civil realizó una inspección técnica detallada de la base del anuncio y de las estructuras circundantes para descartar fallas adicionales que pudieran comprometer la seguridad del inmueble.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado que determine si la plaza comercial enfrentará un cierre temporal o si se realizará una auditoría estructural de todos los anuncios publicitarios instalados en el complejo. No obstante, se mantienen las cintas de precaución en la zona del incidente mientras se gestiona el retiro de la estructura colapsada y se evalúan las responsabilidades civiles derivadas de los daños a terceros.

Un letrero espectacular de la tienda “Waldo’s” cayó tras los fuertes vientos sobre unos vehículos se encontraban estacionados en el lugar.

Según información extraoficial en el lugar, una persona resultó lesionada, 5 vehículos se vieron afectados. #Tijuana pic.twitter.com/Az4QULKydu — HIPTEX (@HiptexNews) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui