Padre de familia pierde la vida en explosión doméstica en Hidalgo; su esposa e hija lograron sobrevivir

Huautla, Hidalgo.– La noche del pasado martes 26 de diciembre de 2025, alrededor de las 23:00 horas, se registró una fuerte explosión que presuntamente fue provocada por material utilizado para la fabricación de fuegos artificiales en un domicilio ubicado en el municipio de Huautla, Hidalgo. De acuerdo con información difundida por Milenio, este lamentable suceso dejó como saldo una persona sin vida y dos personas lesionadas.

El fallecido ya fue identificado como Gerardo B. G., de 50 años de edad, quien perdió la vida de manera trágica al quedar sepultado entre los escombros de su propia vivienda. La tragedia alcanzó también a otros integrantes de su familia, ya que la señora Alicia N., de 48 años de edad, y la joven Ariadna Mariela N., de 23 años, aunque lograron sobrevivir con lesiones leves, quedaron profundamente afectadas por la pérdida de su ser querido.

Afortunadamente, ambas mujeres fueron trasladadas en lancha a través del río Calabozo, debido a que en el pasado mes de octubre las intensas lluvias provocaron el colapso del puente de acceso, situación que desde entonces mantiene incomunicada a la comunidad. Asimismo, es importante señalar que al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, así como distintos cuerpos de emergencia para atender la situación.

Madre e hija lograron sobrevivir

No es un hecho aislado que durante la temporada decembrina se presenten este tipo de accidentes, ya que, como te informamos recientemente en TRIBUNA, apenas el día de ayer ocurrió un incidente similar en una vivienda ubicada al norte del municipio de Toluca, Estado de México. En ese caso no se reportaron personas fallecidas; sin embargo, tres individuos resultaron con quemaduras de gravedad y continúan luchando por sus vidas debido a las severas lesiones.

#Seguridad | Iban vestidos de policías: Sujetos armados ejecutan a dos hombres y hieren a otro en Culiacán uD83DuDEA8https://t.co/rur9j5rDWH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 24, 2025

Cabe mencionar que dicho percance tuvo lugar en un inmueble situado sobre la calle Independencia, en la delegación de San Diego de los Padres Cuexcontitlán. Además, se confirmó que se estaba incurriendo en una grave irregularidad, ya que no contaban con los permisos correspondientes para la elaboración, almacenamiento y comercialización de estos artefactos pirotécnicos. En TRIBUNA permaneceremos atentos a cualquier actualización.

Fuente: Tribuna del Yaqui