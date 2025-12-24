¿Recuerdas a 'El Mochaorejas'? Jueza federal lo absuelve de secuestro y ordena su liberación

Toluca, Estado de México.- Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, absolvió a Daniel Arizmendi López, mejor conocido como 'El Mochaorejas', del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, y ordenó su inmediata liberación. Sin embargo, el delincuente seguirá tras las rejas debido a que enfrenta otras condenas que suman 250 años de prisión.

La autoridad consideró que los medios de prueba presentados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no fueron suficientes para comprobar su culpabilidad en dicho delito. También, la jueza también declaró compurgada la pena de ocho años de prisión que se le impuso por el delito de delincuencia organizada, motivo por el ordenó que fuera puesto en libertad. No obstante, Arizmendi López permanecerá recluido en el penal federal de Durango.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR) todavía puede apelar la resolución de la autoridad judicial. Con respecto al delito de delincuencia organizada, la juzgadora indicó que se acreditó la existencia de una agrupación formada por más de tres personas, que tenía como propósito cometer secuestros. Derivado de esto, 'El Mochaorejas' recibió una sentencia de ocho años de cárcel, pero como lleva 25 años en prisión, esta pena se declaró compurgada.

También se le impuso una multa económica de 13 mil 225 pesos que, en caso de que Daniel Arizmendi no cuente con los recursos para cubrirla, deberá cumplir con 500 jornadas de trabajo comunitario no remunerado. Estas labores se llevarán a cabo en instituciones públicas, educativas, de asistencia social o en organismos privados de carácter asistencial, y deberán llevarse a cabo en horarios distintos a su jornada habitual.

En el expediente de Daniel Arizmendi López aparece el testimonio de un padre de familia que lo reconoció como el hombre que negociaba la liberación de su hijo, a quien le cortaron una oreja, basándose en entrevistas televisadas que surgieron en el año 1998, cuando se concretó su detención. Además, el documento detalla las circunstancias bajo las cuales la víctima fue obligada a firmar una carta dirigida a su padre, en la que expresaba disculpas por haber revelado a sus captores la existencia de recursos económicos de su familia, hechos que se remontan al año 1997.

Fuente: Tribuna del Yaqui