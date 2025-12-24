'Revientan' guarida de grupo criminal en Ciudad Obregón; aseguran a hombre, armas y drogas

Ciudad Obregón, Sonora.- Integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en el sector sur de Ciudad Obregón. Esta acción es el resultado de labores de investigación previa destinadas a fortalecer el estado de derecho en el municipio de Cajeme. El operativo se concentró en un domicilio de la colonia Primero de Mayo, donde las fuerzas de seguridad lograron la detención de un individuo.

Al momento de su captura, se le informó sobre los procedimientos legales en su contra por su presunta responsabilidad en delitos de portación de armas de fuego y delitos contra la salud. El sujeto fue identificado como Héctor Manuel 'N', de 29 años de edad. Dentro del inmueble donde se realizó la diligencia, el personal especializado procedió al aseguramiento de un importante inventario de objetos ilícitos.

El reporte oficial detalla el hallazgo de dos armas de fuego largas y dos armas cortas, así como un número considerable de cargadores y cientos de cartuchos útiles de diversos calibres. En cuanto al rubro de narcóticos, se localizaron bolsas de gran tamaño que contenían una hierba verde y seca, con las características físicas de la marihuana, además de diversas dosis de una sustancia granulada al tacto, presuntamente un narcótico sintético.

De igual forma, las autoridades aseguraron un vehículo de la marca Jeep Grand Cherokee, de color plata, modelo reciente, que se encontraba en el lugar. Tanto la persona detenida como la totalidad de los objetos y sustancias decomisadas fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Esta autoridad será la encargada de integrar la carpeta de investigación, realizar los peritajes pertinentes y determinar la situación jurídica del imputado conforme a los tiempos y procesos que marca la ley vigente. Las corporaciones de seguridad señalaron que con estas acciones reiteran su compromiso con la cumplimentación de procesos judiciales orientados a mantener el orden público.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora