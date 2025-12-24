Se registra fuerte incendio en restaurante de Navojoa; tenía 2 semanas de haber abierto

Navojoa, Sonora.- Las instalaciones del restaurante Los Tacos de la 6, situado en la calle Pesqueira y Josefa Ortiz de Domínguez, de Navojoa, registraron daños materiales tras un incendio ocurrido durante las primeras horas de este miércoles 24 de diciembre. El fuerte incidente desató la movilización de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para contener el avance del fuego y asegurar el perímetro del inmueble.

De acuerdo con el informe emitido por el Departamento de Bomberos, el siniestro no provocó lesiones ni pérdidas humanas, limitándose solo a afectaciones en la infraestructura y el mobiliario del local. A pesar de la ayuda de los elementos de seguridad, las llamas dejaron daños importantes al establecimiento, el cual había abierto recientemente en la zona comercial de la cabecera municipal, habiendo iniciado operaciones hace apenas 2 semanas.

Este comercio, que opera bajo un esquema de emprendimiento familiar, representaba una nueva opción gastronómica para la comunidad, lo que ha generado diversas muestras de apoyo entre los residentes de Navojoa, quienes han manifestado su solidaridad con los propietarios y empleados. Actualmente, las autoridades se encuentran realizando los peritajes correspondientes para determinar el origen exacto del fuego.

Hasta el momento, las causas permanecen bajo investigación y se espera que el informe técnico sea entregado en los próximos días para esclarecer si se trató de una falla en el sistema eléctrico o algún otro factor externo. Un portavoz de los cuerpos de auxilio enfatizó que, si bien los daños materiales son evaluables, la prioridad fue garantizar que ninguna persona resultara afectada durante el evento.

Personal de Bomberos logró sofocar las llamas

Ante este suceso, las autoridades de Protección Civil han reiterado el llamado a la ciudadanía y a los propietarios de establecimientos comerciales para reforzar las medidas de prevención. Se recomienda realizar revisiones periódicas en las instalaciones de gas y electricidad, especialmente durante la temporada decembrina, cuando el uso de equipos de cocina y sistemas de iluminación decorativa aumenta considerablemente los factores de riesgo en inmuebles públicos y privados.

Fuente: Tribuna del Yaqui