Segunda BALACERA de Nochebuena en Ciudad Obregón: Hombre termina en el HOSPITAL tras ATAQUE

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia en Ciudad Obregón no descansa, pese a que hoy sea Nochebuena. La madrugada de este miércoles 24 de diciembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron dos operativos en Ciudad Obregón, luego de que se reportaran dos ataques armados en distintos puntos de la ciudad. El primero ocurrió en el fraccionamiento Las Haciendas (TRIBUNA comparte la información aquí), en tanto que el segundo fue en la Misión San Xavier. Aquí los detalles.

De acuerdo con los primeros reportes, el segundo ataque armado de la madrugada el miércoles 24 de diciembre, alrededor de las 01:00 horas, tiempo local, en la colonia Misión San Xavier. Si bien no se reportaron las calles en las que ocurrió el hecho violento, trascendió que un ataque armado dejó a un joven lesionado por impactos de bala. Vecinos del sector alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras escuchar detonaciones, a lo que se activó el Código Rojo.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles. Foto: Facebook

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar de los hechos y brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien momentos más trade fue trasladado en una ambulancia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar, antes General de Ciudad Obregón), donde se quedó recibiendo atención médica especializada. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce su estado de salud.

Fuentes oficiales informaron que, como parte del protocolo de seguridad ante este tipo de hechos, el hospital fue resguardado por elementos de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de proteger la integridad del paciente, del personal médico y de los familiares que se encontraban en el lugar.

Elementos de seguridad estatal, municipal y federal realizaron recorridos en la zona, acordonaron los puntos donde ocurrieron las agresiones y realizar el levantamiento de indicios balísticos, los cuales serán integrados a las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos ataques.

Autoridades señalaron que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer si ambas agresiones (la de Las Haciendas y la de Misión San Xavier) podrían estar relacionadas, debido a la cercanía temporal y geográfica entre los eventos.

