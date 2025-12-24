Sólo tenía 17 años: Asesinan a tiros a joven en la sala de su domicilio al suroriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del martes 23 de diciembre de 2025 se reportó el trágico asesinato a balazos de un menor de edad en el interior de un domicilio que se ubica en el fraccionamiento Rincón del Parque, perteneciente al sector Chulavista, al suroriente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los reportes preliminares señalan que al menos un gatillero irrumpió en la propiedad y disparó en repetidas ocasiones contra un joven, quien quedó sin vida en la sala de la vivienda.

De acuerdo con información recabada por medios locales, los hechos se registraron aproximadamente a las 18:00 horas, cuando familiares del hoy occiso, identificado Joshua 'N.', de 17 años, alertaron a las corporaciones policíacas sobre el violento hecho que tuvo lugar en una residente que se sitúa sobre la calle Cuarto Poder, en la esquina de la avenida José Natividad Macías, generando una intensa movilización en la referida demarcación.

Luego de recibir el reporte, elementos del Ejército Mexicano acudieron al llamado y se presentaron en el sitio, confirmando el homicidio y acordonando el área con cinta amarilla. Los militares notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, cuyo personal pericial y de investigación realizó las diligencias correspondientes en el área. Al cierre de la publicación de esta nota, ninguna autoridad ha proporcionado datos sobre el presunto responsable.

Una vez concluidas las pesquisas, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado por sus familiares a través del respectivo procedimiento legal. Autoridades de Sinaloa se encargan de las indagatorias complementarias para esclarecer los hechos.

Un joven de 17 años fue asesinado a balazos durante la noche de este martes en el fraccionamiento Rincón del Parque, en #Culiacán; asciende a 82 la cifra de menores de edad que han sido privados de la vida en distintos hechos en Sinaloa.



uD83DuDC49https://t.co/UCRjTybeXs pic.twitter.com/WGpck0lqfF — Noroeste (@noroestemx) December 24, 2025

Violento martes en Sinaloa

Derivado de los hechos violentos registrados ayer en Sinaloa, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó siete homicidios dolosos, un homicidio por agresión a la autoridad, un homicidio por otros, dos privaciones de la libertad y 14 vehículos robados. La jornada delictiva estuvo marcada por el asesinato de Édgar Luciano 'N.', un elemento activo de la Policía Municipal de Culiacán, que ocurrió en calles de la colonia Centro de la capital sinaloense.

LucianouD83DuDC64 iba saliendo de trabajar: asesinan a balazosuD83DuDCA5 a agente de la Policía MunicipaluD83DuDE94 en Culiacán



uD83DuDD17 https://t.co/yhb6MO2Mfu pic.twitter.com/nPprGQXjAt — Línea Directa Portal (@linea_directa) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui