Tenía heridas en el cuerpo: Hallan a hombre sin vida en estacionamiento del Centro de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La noche de este martes 23 de diciembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo en el Centro de Monterrey, luego de que se reportara el hallazgo de una persona aparentemente sin vida dentro de un estacionamiento ubicado en una zona de alta afluencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche de este martes 23 de diciembre, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en un estacionamiento localizado sobre la calle Reforma, entre la avenida Cuauhtémoc y la calle Ignacio López Rayón. En ese punto, transeúntes que pasaban por el lugar se percataron de la presencia de un hombre tendido en el suelo y dieron aviso inmediato a las autoridades.

La víctima no ha sido identificada. Foto: Facebook

Localizan el cuerpo junto a una camioneta

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal de Monterrey confirmaron que se trataba de un hombre que ya no contaba con signos vitales y que presentaba múltiples heridas producidas por arma blanca. El cuerpo fue localizado a un costado de una camioneta de color negro, al interior del estacionamiento, lo que generó alarma entre personas que se encontraban en la zona. Ante esta situación, los agentes procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Posteriormente, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes, recabando testimonios y realizando las primeras indagatorias que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la posible mecánica de la agresión.

Más tarde, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley. A la fecha de publicación de esta nota, la víctima no ha sido identificada de manera oficial, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen mayor información una vez concluidos los procedimientos legales.

Fuente: Tribuna del Yaqui