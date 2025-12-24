Tenía orden de aprehensión: Identifican a joven baleado tras riña al oriente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como Jesús Ch. A., de 19 años de edad, es como fue identificado el joven masculino que fue herido a balazos tras una presunta riña registrada durante los primeros minutos de este miércoles 24 de diciembre de 2025, en plena Nochebuena. El violento ataque ocurrió en calles del fraccionamiento Privadas del Campanario, ubicado al oriente de Ciudad Obregón, Sonora, generando la movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

De acuerdo con un informe preliminar, los hechos se suscitaron alrededor de las 00:12 horas, cuando, a través de las líneas de emergencias del 911, vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego reportaron detonaciones de arma de fuego sobre la calle Santa Victoria, en su cruce con Santa Trinidad. Los denunciantes señalaron que dos hombres sostenían una pelea en plena vía pública, identificando al presunto agresor como 'El Chueco'.

Según el testimonio de algunos testigos, en medio del altercado, el responsable sacó de entre sus ropas un arma tipo revólver y abrió fuego contra la víctima, quien resultó con un impacto de bala en el brazo izquierdo. Residentes de la zona proporcionaron la posible ubicación del afectado de una vivienda que se sitúa en la colonia Benito Juárez, hasta donde se dirigieron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Guardia Nacional (GN).

Identifican a joven baleado en el fraccionamiento Privadas del Campanario, al oriente de Ciudad Obregón.

Una vez en el lugar, los uniformados localizaron a la víctima en el interior de la propiedad, mientras que una ambulancia de Cruz Roja Mexicana lo trasladó al Hospital IMSS-Bienestar para que reciba atención médica especializada por la lesión que presentaba a la altura del codo izquierdo. Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribó al nosocomio para poner bajo custodia al perjudicado.

De manera extraoficial se reportó que el joven baleado cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. En el lugar de los hechos no se encontraron indicios balísticos, aunque trascendió que se logró asegurar una motocicleta de la marca Veloci, modelo 2025 y color rojo, que no cuenta con reporte de robo, pero fue remolcada hacia el corralón municipal.

#Seguridad | Nochebuena VIOLENTA en Ciudad Obregón: Criminales atacan a balazos a un joven y se dan a la fuga uD83DuDEA8https://t.co/nGYSHHBIUf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui