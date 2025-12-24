Tragedia en Veracruz: Ocho fallecidosy 19 lesionados deja fuerte accidente de autobús

Zontecomatlán, Vereacruz.- La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz confirmó un grave accidente vial ocurrido en el municipio de Zontecomatlán, en la región de la Huasteca Baja, el cual dejó un saldo de ocho personas fallecidas y 19 lesionadas hasta este momento. El percance fue protagonizado por una unidad de transporte público de pasajeros que se salió del camino, terminando en el fondo de una cañada.

De acuerdo con el informe emitido por las autoridades estatales poco después de las 19:00 horas (local), el Gobierno de Veracruz coordinó los protocolos de emergencia para brindar asistencia a las víctimas. Las 19 personas que resultaron heridas recibieron los primeros auxilios en el lugar por parte de los cuerpos de rescate y, posteriormente, fueron trasladadas a hospitales en los municipios de Chicontepec y Huayacocotla para recibir atención médica.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) se hizo cargo de las diligencias correspondientes en el sitio del siniestro, confirmando el fallecimiento de ocho personas. Hasta el momento, las labores de recuperación de cuerpos y la atención en el punto continúan activas, contando con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y personal operativo de Protección Civil estatal y municipal.

Los reportes detallan que el vehículo involucrado es un autobús de la línea comercial Conexión, identificable por su cromática verde. Según la información recabada por medios locales y fuentes oficiales, la unidad había partido de la Ciudad de México y tenía como destino final el municipio de Chicontepec. El conductor del autobús fue identificado extraoficialmente como Carlos Daniel B.; sin embargo, las causas técnicas o humanas que originaron que el vehículo perdiera el control y cayera al barranco aún no han sido determinadas.

#ÚLTIMAHORA Triste tragedia en pleno día de Nochebuena.



Vuelca autobús en Zontecomatlán, Veracruz.



Hay 8 muertos, entre adultos y niños, así como 19 heridos.



La unidad de la línea "Conexión", venía de CDMX con destino a Chicontepec. Se salió de la carretera y se fue a un… pic.twitter.com/lPk9bNdi1z — José Luis Morales (@JLMNoticias) December 25, 2025

Este lamentable suceso se suma a la actividad de los cuerpos de emergencia en las carreteras veracruzanas durante la presente temporada decembrina. Cabe recordar que el pasado 21 de diciembre se registró otro incidente en el municipio de Nogales, Veracruz, donde un automóvil y un autobús de la línea Metropolitano chocaron, dejando también varias personas lesionadas y movilizando a los cuerpos de seguridad pública y vialidad.

Ante estos eventos, las autoridades reiteran la importancia de extremar precauciones al conducir por las zonas serranas del estado, especialmente en tramos con curvas pronunciadas o condiciones geográficas complejas como las de Zontecomatlán. Se espera que en las próximas horas se proporcione una actualización sobre el estado de salud de los heridos y se logre la identificación oficial de las personas fallecidas por parte de las instancias correspondientes.

uD83DuDEA8 Accidente de autobús en Zontecomatlán, Veracruz: autoridades reportan al menos 8 personas_sin_vida uD83DuDD4A? pic.twitter.com/bzuLIKbe5G — e-veracruz.mx (@econsulta_ver) December 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui