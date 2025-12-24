Voraz incendio en el Centro de Guaymas causa pánico y consume tortillería: Así ocurrieron los hechos

Guaymas, Sonora.- Un voraz incendio registrado la noche del martes 23 de diciembre de 2025 en pleno Centro del municipio de Guaymas (estado de Sonora) desató pánico entre la población y provocó una intensa movilización de personal de Servicios de Emergencia. El siniestro tuvo lugar en una popular tortillería, la cual ya estaba cerrada. Aquí en TRIBUNA te compartimos todo lo que se sabe hasta el momento sobre este incidente.

Reportes preliminares indican que el incendio ocurrió alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en el establecimiento conocido como Tortillería La Buena, ubicado sobre la Diagonal Yáñez, una de las vialidades más transitadas del primer cuadro de Guaymas. El fuego fue visible desde varios puntos cercanos, lo que llevó a vecinos a solicitar apoyo inmediato a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Los hechos ocurrieron este martes en la noche.

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos del heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymas, oficiales Protección Civil y personal de Seguridad Pública Municipal. Durante aproximadamente 30 minutos, los equipos de emergencia trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y evitar daños mayores en la zona comercial. Gracias a la pronta intervención, el incendio fue contenido sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, las llamas se originaron en el área posterior del inmueble, donde se localiza parte del equipo de trabajo y almacenamiento del negocio.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han confirmado las causas oficiales del incendio; sin embargo, autoridades locales señalaron que no se descarta que el fuego haya sido provocado por un posible corto circuito o una falla relacionada con el sistema de gas, considerando la naturaleza del negocio.

Las investigaciones continuarán para determinar con precisión el origen del siniestro y establecer si existieron condiciones que favorecieran la propagación del fuego.

