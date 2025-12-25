Del CJNG a Los Chapitos: Estos son los narcos de alto perfil capturados en México durante 2025

Ciudad de México.- Durante el transcurso del presente 2025, las autoridades mexicanas intensificaron operativos en diversas regiones del país para capturar a figuras claves de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, extorsión y otros delitos de alto impacto. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, trabajó en coordinación con otras instituciones de seguridad para atacar la estructura de los diferentes cárteles.

Autoridades han subrayado que estas capturas son parte de una estrategia integral de seguridad nacional, que busca no solo detener individuos, sino debilitar la cadena de mando y logística de las organizaciones criminales más violentas de México. En estos meses se han reportado detenciones de operadores logísticos, jefes de plaza y sicarios con vínculos directos a grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

'El Licenciado' (operador del CJNG)

El pasado 17 de noviembre de 2025, Omar García Harfuch confirmó la detención de Jorge Armando 'N.', alias 'El Licenciado', quien es identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Según el informe del funcionario federal, 'El Licenciado' era líder de una célula delictiva afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual presuntamente coordinó la planeación del homicidio a través de un grupo de mensajería móvil.

“El Licenciado” admite que el CJNG pagó 2 millones para ejecutar al alcalde Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, México



— Más detalles en https://t.co/Zb1HNSB4GZ@Grok, ¿cómo se frena un crimen que nace desde el poder criminal? pic.twitter.com/YNKrt8jBg8 — El Blog del Narco (@narcoblogger) November 23, 2025

'El Placas' (jefe de sicarios de Los Mayos)

Como resultado de la Estrategia de Seguridad Pez Vela 2025, autoridades federales, estatales y municipales detuvieron en Colima a Julio Alejandro 'N.', alias 'El Placas', identificado como jefe de sicarios y traficante de drogas de Los Mayos. Además de comandar a los sicarios de 'El Mayito Flaco', también estaba relacionado con la distribución de metanfetaminas y fentanilo en la frontera con Estados Unidos, por lo que era considerado objetivo prioritario del gobierno mexicano.

'El 200' (jefe de seguridad de Iván Archivaldo)

En un operativo coordinado ejecutado en Culiacán, Sinaloa, fuerzas federales aprehendieron a Kevin Alonso 'N.', alias 'El 200', quien presuntamente cumplía el rol de jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, líder de la facción de Los Chapitos. Reportes oficiales indican que operaba en el norte de la capital sinaloense, Mazatlán y en Los Mochis, mientras que el gobierno de Estados Unidos lo señalaba de controlar operaciones principales para la producción de drogas sintéticas, particularmente fentanilo.

Golpe a “Los Chapitos”



Confirmada la detención de Kevin Alonso Gil Acosta, “El 200”, operador de Iván Archivaldo Guzmán, responsable de la seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, el “Chapito”,



Coordinaba la compra de armamento y municiones, organizaba fuerzas de reacción para… pic.twitter.com/i3tEsfNoT7 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) February 20, 2025

'El Güerito' (operador de Los Chapitos)

En febrero, José Ángel Canobbio Inzunza, alias 'El Güerito', fue detenido en la colonia residencial Las Quintas, al oriente de Culiacán, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Canobbio Inzunza era considerado como el cerebro financiero de Los Chapitos, grupo criminal comandado por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló como uno de los principales operadores de esta facción.

'Delta 1' (operador del CJNG)

Fuerzas federales reaprehendieron en Zapopan, Jalisco, a Armando Gómez Núñez, alias 'Delta 1', quien es identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y líder de Los Deltas. Se le acusa por los delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio. También es señalado como gente de confianza de Juan Carlos, 'El J3', hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

Se llevaron a cabo dos operaciones conjuntas de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico, en Jalisco donde se detuvo a Armando “N”, alias “Delta 1”, se le relaciona con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

En otra acción en Durango,… pic.twitter.com/34MPoC1YQ6 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 19, 2025

Gustavo 'N' (operador de los Beltrán Leyva)

El 3 de diciembre de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó la captura de cinco personas vinculadas con grupos delictivos, entre ellas Gustavo 'N', alias 'El Tavo', quien cuenta con cargos judiciales ante las autoridades de Estados Unidos por trasiego de drogas. El presunto narcotraficante, detenido en la ciudad de Tijuana, Baja California, fue vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional capturaron en Tijuana, Baja California, a Gustavo “N”, alias "El Tavo", objetivo prioritario y presunto líder de una célula ligada a los Beltrán Leyva, con cargos en EU por trasiego de drogas… pic.twitter.com/UEq4HtaQKv — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) December 3, 2025

