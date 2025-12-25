El lado oscuro de las redes sociales: Asesinatos de influencers que sacudieron a México en 2025

Ciudad de México.- Durante el año 2025, en México ha quedado retratada una preocupante realidad en la que reconocidos influencers han sido víctimas de homicidios violentos, una tendencia que genera preocupación entre la sociedad. Estos casos reflejan evidentes riesgos que van en crecimiento porque, debido a su notoriedad, su vinculación con comunidades o por aparecer en escenarios donde operan grupos criminales, este tipo de figuras públicas se convierten en objetivos del crimen organizado por diversos motivos.

De acuerdo con expertos en materia de seguridad, en algunos hechos de este tipo podría existir vínculos directos o indirectos con grupos criminales o, bien, la aparición de los nombres de los influencers en narcovolantes en zonas de conflicto, como Culiacán, Sinaloa, han sido factores que ponen a los creadores de contenido digital en el ojo público. La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza ha sido particularmente notoria en lo que va del año, marcando un contexto peligroso para quienes interactúan con estas dinámicas sociales y territoriales.

Gail Castro: Vínculo y ejecución en Ensenada

El 28 de marzo de 2025, Gael Castro Cárdenas, mejor conocido como Gail Castro, fue ejecutado a balazos en la entrada del restaurante Villa Marina, el cual se ubica en la ciudad de Ensenada, Baja California. Los hechos ocurrieron, alrededor de las 18:00 horas, cuando el hermano de Markitos Toys fue interceptado por sus agresores al abandonar el establecimiento. El también influencer, junto a sus hermanos, fue vinculado a la facción de Los Chapitos.

“Asesinan en Ensenada a Gail Castro, hermano del youtuber Markitos Toys.”



“Confirman el asesinato del hermano de Markitos Toys en Ensenada.

La tarde del viernes, un ataque armado en el restaurante Villa Marina, en la zona de El Sauzal, dejó como saldo la muerte de Gail Castro,… pic.twitter.com/eTaFaIxhFr — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 29, 2025

Valeria Márquez: Asesinada en pleno live en TikTok

La influencer de 23 años, Valeria Márquez, fue asesinada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo (livestream) en TikTok desde un salón de belleza en Zapopan, Jalisco. La agresión ocurrió el 18 de mayo de 2025 cuando el atacante irrumpió en el local y abrió fuego contra ella, terminando con su vida frente a sus miles de seguidores. Ricardo Ruiz Velasco, alias 'El Doble R ', quien presuntamente estaría involucrado con el crimen organizado, así como su amiga Vivian de la Torre, resultaron como sospechosos del homicidio.

'El Pinky': Víctima de la narcoguerra en Culiacán

En uno de los primeros casos del año, Justin Paul, mejor conocido en redes sociales como 'El Pinky', fue localizado asesinado a balazos a un costado del libramiento Benito Juárez, nombrado popularmente como La Costerita, en las inmediaciones del acceso al sector de Barranco, en Culiacán, Sinaloa. El joven formaba parte de un grupo de influencers llamado Los Plebes de Barrancos y su asesinato se le atribuyó a Los Chapitos, ya que supuestamente se le relacionó con el grupo rival de La Mayiza.

Camilo Ochoa: Ejecutado en Morelos

El sábado 16 de agosto de 2025, Camilo Ochoa Delgado, conocido en el mundo del Internet como 'El Alucín', fue asesinado a balazos en su domicilio de Temixco, Morelos. El influencer, conocido por su pasado como parte del Cártel de Sinaloa y relacionado con la facción de Los Chapitos, se encontraba en el baño de la vivienda situada en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca cuando recibió disparos de arma de fuego a través de la puerta, quedando sin vida en el lugar.

#ULTIMAHORA Asesinan a otro más de los influencers señalados en panfleto como parte de los Chapitos.#CamiloOchoa fue acribillado dentro de su casa en Temixco, Morelos.

Con Adela había confirmado que el Mini Lic había pedido "la atención" de matarlo.uD83EuDD2FuD83DuDC47uD83CuDFFBpic.twitter.com/mxW113H4rf pic.twitter.com/pmXwdOmVsT — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) August 17, 2025

'Micky Hair': Homicidio de famoso estilista e influencer

Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido en redes sociales como Micky Hair, fue privado de la vida a tiros el 29 de septiembre de 2025 frente a su salón de belleza ubicado en la exclusiva colonia Polanco, en la Ciudad de México. Cobró notoriedad por atender a grandes figuras del mundo del espectáculo como Ángela Aguilar, Kenia Os y Natasha Dupeyrón. Derivado de este homicidio, autoridades capitalinas detuvieron a un hombre identificado como José Eduardo 'N.', presunto implicado en el caso.

Detienen a involucrado en homicidio de Micky Hair



Detenido por elementos de la @SSC_CDMX José Eduardo Balvanera Villaseca



Relacionado con el homicidio del estilista Miguel Ángel De la Mora Larios al exterior de su salón de belleza en Polanco



Vigilaba la zona de movilidad del… pic.twitter.com/YwA6L3MuB8 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui