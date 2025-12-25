Fentanilo, crystal y cocaína: Los decomisos de droga más grandes en Sonora durante 2025

Hermosillo, Sonora.- El combate al narcotráfico en Sonora durante el año 2025 dejó aseguramientos históricos de droga, con operativos de autoridades concentrados principalmente en el segundo semestre del año, aunque con un decomiso importante registrado en la primera mitad. Estos hechos sucedieron en diversos municipios de la entidad.

Más de 1 tonelada en agosto

Durante la primera mitad de 2025, fuerzas federales aseguraron mil kilos de metanfetamina y 15 kilos de fentanilo en el municipio de San Luis Río Colorado. La droga fue localizada oculta en un tráiler, como parte de un operativo encabezado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. El valor estimado del decomiso fue superior a 300 millones de pesos, convirtiéndose en el mayor aseguramiento registrado en Sonora durante los primeros seis meses del año.

uD83DuDD34uD83DuDCCB DECOMISA MESA ESTATAL DE SEGURIDAD MÁS DE 800 KILOS DE DROGA EN SLRC



En un operativo coordinado, autoridades de la Mesa Estatal de Seguridad aseguraron 838 kilos de metanfetamina en el puesto de revisión militar "Cucapah", en San Luis Río Colorado, y detuvieron a Almicar…

Más de 3.8 toneladas de septiembre a octubre

Entre septiembre y octubre, la Mesa Estatal de Seguridad reportó el aseguramiento acumulado de 3,885 kilos de droga en distintos operativos realizados en Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado, Querobabi y Hermosillo. El decomiso incluyó 1 tonelada 447 kilos de metanfetamina, 159 litros de metanfetamina líquida, 501 kilos de cocaína y 199 kilos de marihuana. Posteriormente, las sustancias fueron incineradas en un evento oficial.

Dos detenidos con dosis de "cristal" y marihuana en operativo DEFENSA-AMIC-PESP en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 17 de diciembre de 2025.- Acciones tácticas de inteligencia desplegadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Agencia Ministerial de Investigación…

Casi 14 millones de dosis en noviembre

El 20 de noviembre, autoridades estatales aseguraron 13 mil 769 dosis de droga en un operativo realizado en el municipio de Huatabampo, al sur de Sonora. Se trató de uno de los decomisos más grandes del año medido en dosis, aunque no se dieron a conocer públicamente los nombres de personas detenidas ni el desglose exacto de las sustancias.

Más de 23 millones de dosis en noviembre

Entre el 17 y el 23 de noviembre, se registró el mayor decomiso del año, 23 millones 691 mil 547 dosis de droga aseguradas en operativos simultáneos en Hermosillo, Cajeme, Nogales, Navojoa y otros municipios. En estas acciones se aseguraron 39 armas largas, casi 5 mil cartuchos y 64 vehículos, además de ejecutarse 111 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes del crimen organizado.

1.8 millones de dosis y 163 detenidos en diciembre

Del 1 al 7 de diciembre, fuerzas estatales y federales realizaron 45 cateos en al menos 15 municipios, logrando el decomiso de 1 millón 850 mil 111 dosis de droga y la detención de 163 personas. Los operativos se concentraron en Opodepe, Agua Prieta, Nogales, Hermosillo y Cajeme, con el objetivo de desarticular redes de distribución regional.

FGJES asegura fusil de asalto, equipo táctico y drogas durante operativo conjunto con DEFENSA en Cajeme



Cajeme, Sonora, 27 de junio de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la…

Decomiso millonario en Opodepe

El 8 de diciembre, fue detenido Juan Alberto 'N', de 56 años, en el municipio de Opodepe, cuando transportaba un cargamento valuado en más de 170 millones de pesos. En el vehículo se aseguraron 294 kilos de metanfetamina, 12 kilos de fentanilo, 13 kilos de precursores químicos y 2.2 kilos de goma de opio, uno de los decomisos más relevantes del año por su valor económico y diversidad de sustancias.

Fuente: Tribuna del Yaqui