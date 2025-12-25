Los casos de feminicidio en 2025 que sacudieron a México y generaron indignación social

Ciudad de México. – Los feminicidios en México se suman a los múltiples delitos que preocupan a la ciudadanía, como secuestros, levantones, homicidios, robos con violencia y otros. Sin embargo, en el caso particular de la violencia contra las mujeres, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), existe una marcada impunidad y falta de acceso a la justicia. Además, la misma organización señala que la gran mayoría de las muertes de mujeres no son investigadas como feminicidios.

Entre enero y septiembre de este año se reportaron dos mil 120 asesinatos de mujeres, y solo 513 se investigan como feminicidios, según expuso el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De hecho, yendo un poco más atrás, entre 2013 y 2023 se documentaron siete mil 246 feminicidios en el país, pero menos del 25 por ciento recibió su respectiva sentencia condenatoria. Por ello, la agrupación considera que las investigaciones son deficientes y, en muchos casos, terminan revictimizando a las afectadas.

Casos de feminicidios que más impactaron a la sociedad mexicana

Rosaura

Una de las noticias que más indignación generó entre la población fue la de Rosaura, una joven de 25 años que fue asesinada el 5 de febrero de 2025. No fue la única víctima aquel día, pues también fueron asesinados su madre, su padre y su hermano, quienes se encontraban en una vivienda en Azoyatla, Mineral de la Reforma, Hidalgo. El responsable de estos atroces crímenes fue Marco Antonio M.G., un expolicía municipal. Lo más impactante es que la joven lo había denunciado previamente por violencia familiar y privación ilegal de la libertad; tras su liberación, el hombre acabó con la vida de Rosaura y de su familia.

Sofía Raygoza Ceballos

El siguiente caso ocurrió en Zacatecas. Sofía Raygoza Ceballos, activista y madre buscadora, fue asesinada con extrema violencia; su cuerpo fue localizado por la Fiscalía estatal el sábado 8 de febrero en un vehículo gris en Villanueva, que supuestamente ella conducía. Sofía se había unido al grupo de búsqueda tras la desaparición de su hija en 2023, Frida Sofía, quien afortunadamente apareció ese mismo año. Aunque se descartó que el móvil del crimen tuviera relación con su hija, la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres lo investiga como feminicidio.

Astrid Cruz

Astrid Cruz, de 37 años de edad, conmocionó a la ciudad de Zapopan, Jalisco, tras ser brutalmente asesinada junto a su hijo de 16 años por su expareja, quien utilizó un martillo. El responsable fue identificado como Eduardo Salvador y también dejó herida a la hija menor de Astrid. Los hechos ocurrieron el 3 de marzo al interior de una finca ubicada en el Fraccionamiento Capital Norte.

Valeria Márquez

Otro caso que impactó profundamente fue el de Valeria Márquez, una creadora de contenido de 23 años que perdió la vida el 13 de mayo mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco. Llamó especialmente la atención que el agresor le disparó mientras estaba disfrazado, y a siete meses de los hechos aún no hay responsables.

Lorena Jaqueline Morales Valencia

Por último, el cadáver de Lorena Jaqueline Morales Valencia, quien desapareció el 22 de mayo, fue hallado el 3 de junio en un campo de cultivo en una zona despoblada del municipio de San Felipe, Guanajuato. El caso se volvió mediático tras difundirse un video en el que el jefe de Jacqueline cargaba un bulto con forma humana. Para los padres de la joven, este hombre fue el responsable, ya que solía mostrar una actitud obsesiva hacia ella. Hasta el momento, el caso se investiga como feminicidio; aunque el sujeto fue vinculado por feminicidio y desaparición de personas, aún no ha recibido sentencia.

