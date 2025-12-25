Recuento de 2025: Estos son los criminales más importantes detenidos en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El 2025 fue un año marcado por una intensa lucha contra el crimen organizado en Sonora, donde operan diversas facciones de cárteles. A lo largo del año, las autoridades federales y estatales, como la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), realizaron operativos que resultaron en detenciones de líderes y operadores criminales claves.

Febrero

Una de las capturas más destacadas ocurrió en febrero, cuando las fuerzas de seguridad capturaron a Arat Edrei 'N', alias 'Gama 15' o 'Gordo', identificado como presunto líder de la célula criminal Los Deltas, un brazo armado de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La aprehensión tuvo lugar el 14 de febrero en Caborca, donde operaba este grupo. Arat Edrei estaba vinculado a delitos como asociación delictuosa, homicidios y tráfico de drogas.

Capturan en Caborca, Sonora, a Arat Edrei Rodríguez Vega, alias "El Gordo", presunto integrante de "Los Deltas", uno de los brazos armados de "Los Chapitos".



El detenido es señalado de delitos contra la salud, delincuencia organizada, homicidio y portación de armas de fuego de… pic.twitter.com/9E1xZKNqLj — VM Ornelas (@vicmanolete) February 16, 2025

Fuentes indican que Gabriel 'N', alias 'El Keka', otro sujeto asociado a este líder, fue capturado en el mismo mes en Caborca, debilitando las operaciones de Los Deltas en la región fronteriza.

uD83DuDEA8 Detención del principal generador de violencia en Caborca uD83DuDEA8



Como parte de las acciones contundentes para garantizar la paz y seguridad en Sonora, la Policía Estatal detuvo a Gabriel “N”, alias “Keka”, líder principal de los “Deltas” en el municipio de Caborca.



Además, se… pic.twitter.com/YYq1AL4M5A — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 24, 2025

Marzo

Durante marzo, se reportó la detención de Salú Francisco 'N', alias 'El Ponchis' o 'El Fantasma', quien era señalado como el líder de una peligrosa organización criminal. Esta aprehensión en Sonora fue parte de una serie de operativos contra líderes de alto impacto, donde este sujeto enfrentaba acusaciones de narcotráfico y homicidio. Poco más de 1 mes después su arresto en Hermosillo, logró escapar de prisión y actualmente continúa prófugo.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8C O N F I R M A D O ??



Elementos del Ejército mexicano, GN y FGR, atoraron a Salu Francisco “N”, alias “El Ponchis” o “El Fantasma”



Aquí la imagen de la detención que se registró a medio día en Hermosillo Sonora pic.twitter.com/KV8YAvHVgw — Foro Militar México (@foro_militar) March 26, 2025

Mayo

En mayo, otro golpe importante se dio el 25 de ese mes en Guaymas, donde la Semar, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y policías municipales, detuvieron a nueve operadores del grupo ligado al Cártel de Sinaloa. Los detenidos, siete hombres y dos mujeres cuyos nombres no fueron divulgados, enfrentan cargos por posesión de armamento y drogas.

Octubre

El 30 de octubre de 2025, en Nogales, fue detenido Martín 'N', considerado objetivo prioritario por las autoridades. El sujeto estaba vinculado a delitos contra la salud y delincuencia organizada, y era identificado como generador de violencia en la región fronteriza. Ese mismo día, también en Nogales, fue capturado Martín de Jesús 'N', alias 'El Tomate', presunto integrante del grupo criminal Los Gigios, relacionado con tráfico de drogas y secuestro, así como con una facción ligada a Los Mayos.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8Nogales -Sonora-



El duo dinámico AMIC - Popeyes fue por:



-Martín Jesús "El Tomate"



Este ojete prioritario andaba por la colonia San Carlos, aparte de unas grapas droga dicen que participaba en actividades de tráfico de marihuana y cocaína a gringolandia,después de su… pic.twitter.com/VoLUHAPEBn — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) October 31, 2025

Noviembre

Finalmente, el 10 de noviembre, en San Luis Río Colorado, fuerzas federales y estatales ejecutaron dos órdenes de cateo que resultaron en la detención de Abdel 'N', alias 'El Toro', y Miguel Ángel 'N', alias 'El Torito'. Ambos eran señalados como integrantes de la célula criminal Los Rusos y presuntos responsables de tráfico de metanfetamina, fentanilo, armas de fuego y homicidios.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8Capturan a “El Toro” y “El Torito”, operadores de Los Rusos, célula del CDS



El operativo fue en San Luis Río Colorado, Sonora pic.twitter.com/FMgMDDUSlH — Foro Militar México (@foro_militar) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui