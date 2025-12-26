Accidentes en Navidad dejan un lesionado y provocan caos vehicular en distintos puntos de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El pasado 25 de diciembre de 2025, además de ser un día de celebraciones, también, como ocurre cada año, se registraron accidentes vehiculares, y la capital del estado no fue la excepción. En dos distintos sectores de la ciudad de Hermosillo, las autoridades locales tuvieron que acudir de manera inmediata para evitar que la situación escalara y que una tragedia empañara una fecha tan significativa para la sociedad.

De acuerdo con información extraoficial, el primer incidente se reportó alrededor de las 20:40 horas sobre la avenida Rosales, entre avenida Cultura y bulevar Francisco Serna, a la altura del puente Trébol. En ese punto, un sujeto de aproximadamente 55 años de edad resultó lesionado luego de perder el control de su motocicleta. Según versiones de medios locales, el percance ocurrió cuando el conductor intentó brincar el camellón.

Al sitio del accidente arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes aseguraron la unidad involucrada y se encargaron de controlar el tráfico con el objetivo de mantener la calma entre los conductores que circulaban por la zona. Se hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de presenciar una situación similar, se sigan todas las indicaciones emitidas por los oficiales. En cuanto al motociclista, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Se reportó un lesionado

Segundo accidente de la noche

El segundo percance ocurrió alrededor de las 21:10 horas, en el cruce de las calles José María Mendoza y 12 de Octubre, en la colonia Balderrama. Al igual que en el caso anterior, el hecho fue atribuido al descuido humano, ya que uno de los automóviles involucrados, un pick up de color blanco y un sedán de color guinda, se pasó el alto del semáforo. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

En este último accidente también se presentaron agentes de la Policía de Tránsito Municipal para realizar las indagatorias correspondientes. Debido a que ninguno de los involucrados requirió atención médica, las personas, cuya identidad no fue revelada, se retiraron del lugar. Asimismo, los vehículos fueron asegurados por los oficiales y posteriormente como dicta el protocolo remolcados por una grúa.

Fuente: Tribuna del Yaqui