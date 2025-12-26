Alerta en Ciudad Obregón: Denuncian a limpia vidrios presuntamente VIOLENTO y ARMADO

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este jueves 25 de diciembre de 2025 se vivieron momentos de tensión en uno de los cruces con mayor flujo vehicular de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, luego de que automovilistas reportaran la presencia de un hombre que presuntamente intimidaba a conductores mientras realizaba labores de limpieza de parabrisas. Supuestamente, el atacante tendría un arma blanca en su poder.

De acuerdo con reportes publicados en redes sociales de automovilistas que se encontraban en la zona, el individuo (cuya identidad se desconoce) se instala de manera habitual en el cruce de la calle 300 y Michoacán de Ciudad Obregón, donde ofrece el servicio de limpieza de vidrios. Sin embargo, cuando los conductores rechazan el servicio o no entregan dinero, su actitud presuntamente cambia y se vuelve violenta.

Los hechos ocurrieron este jueves. Foto: Facebook

Testigos indicaron que el día de ayer, en plena celebración de Navidad, sujeto volvió a lanzar insultos y amenazas, provocando temor entre automovilistas y peatones. En algunos casos, señalaron, el sujeto habría mostrado un objeto punzocortante, presuntamente tipo pica hielo, situación que incrementó la percepción de riesgo y causó pánico.

Intervención de la Policía Municipal

Tras recibir los reportes ciudadanos, elementos de la Policía Municipal de Cajeme, en coordinación con oficiales de la Secretaría de Marina (Semar), acudieron al lugar para atender la situación. Las autoridades realizaron recorridos en el cruce señalado y zonas aledañas, con la finalidad de ubicar al individuo, disuadir cualquier conducta violenta y garantizar la seguridad de quienes transitaban por el área.

Sin embargo, no se ha informado de personas lesionadas ni de detenciones al momento. Autoridades de Cajeme reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar confrontaciones directas ante este tipo de situaciones, mantener distancia y reportar de inmediato, ante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, cualquier conducta que represente un riesgo para la integridad física de las personas. TRIBUNA te compartirá más detalles sobre este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui