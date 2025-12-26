Alerta en Sinaloa: Drones con explosivos atacan inmueble del ayuntamiento de Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- El municipio de Escuinapa, Sinaloa, fue escenario de un atentado este viernes 26 de diciembre, después de que reportara un ataque contra la infraestructura del ayuntamiento, mediante el uso de drones cargados con explosivos. Los hechos se registraron aproximadamente a las 13:00 horas en la salida de la ciudad. Artefactos explosivos impactaron directamente en un almacén propiedad del municipio.

De acuerdo con los reportes de medios de la región, el ataque provocó un incendio dentro del inmueble, generando una densa columna de humo visible desde diversos puntos de la periferia, aunque, afortunadamente, las autoridades confirmaron saldo blanco en cuanto a pérdidas humanas o personas lesionadas, limitándose las afectaciones a daños materiales. En respuesta, se desplegaron fuerzas de los tres niveles de gobierno.

Elementos del cuerpo de bomberos y protección civil acudieron para las labores de sofocación del fuego, mientras que el perímetro fue asegurado por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y corporaciones de seguridad pública federal y municipal. Este tipo de operativos busca mitigar riesgos secundarios ante la posibilidad de explosivos remanentes en la zona.

Este suceso no es un hecho aislado, sino que se inserta en un contexto más amplio de inestabilidad que afecta a Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024. La fractura interna entre facciones del Cártel de Sinaloa se ha traducido en una disputa territorial que, si bien inició en el centro del Estado, ha desplazado su foco de mayor intensidad hacia la zona sur, específicamente en la colindancia con el Estado de Nayarit.

Escuinapa se ha convertido en un punto conflictivo en los últimos meses. El uso de drones representa un cambio en la violencia regional, permitiendo ataques a distancia que reducen la exposición física de los agresores pero aumentan el riesgo para la infraestructura civil. Este atentado ocurre apenas 48 horas después de que habitantes de colonias como Pueblo Nuevo, 10 de Mayo y El Roblito reportaran detonaciones similares y enfrentamientos armados.

