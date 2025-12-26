Arrestan a dos mujeres y dos hombres al norte de Sonora; les hallaron 29 envoltorios de droga

Sonoyta, Sonora.- Mediante un operativo de seguridad implementado en el municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) ejecutaron una diligencia de cateo en la localidad de Sonoyta. Esto se debió a investigaciones previas enfocadas en la detección de puntos de venta de narcóticos en la modalidad de narcomenudeo.

El despliegue tuvo lugar en una vivienda situada en las calles Yerbabuena y La Presa, de la colonia La Copa. Al ingresar al inmueble bajo el mandato judicial, las autoridades lograron la detención de cuatro personas identificadas como Jesús Uriel 'N', de 22 años de edad; Elías 'N', de 27 años; Plácida 'N', de 47 años; y Yudith Isabel 'N', de 29 años. Todos ellos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades y definir de su situación jurídica.

Durante la inspección del sitio, los agentes aseguraron material ilícito consistente en 18 envoltorios de una sustancia con las características propias de la metanfetamina, así como 11 envoltorios más con hierba verde y seca, presuntamente marihuana. Asimismo, se reportó el hallazgo de un dispositivo electrónico de vigilancia denominado 'cámara parásita', el cual, según las primeras indagatorias, era utilizado para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad en el sector y alertar sobre su presencia.

Tanto las personas detenidas como los indicios recolectados fueron procesados bajo estrictos protocolos de cadena de custodia por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), integrándose estos elementos a la carpeta de investigación correspondiente para fortalecer las imputaciones. La Fiscalía señaló que con esta acción reitera su disposición de mantener el trabajo conjunto con las fuerzas federales para garantizar la tranquilidad en el norte de la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui