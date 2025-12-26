Autobús que viajaba de Monterrey a Huajutla vuelca en Pánuco, Veracruz; hay 8 lesionados

Veracruz, Veracruz.– Durante la madrugada de este viernes 26 de diciembre de 2025 se reportó la volcadura de un autobús de pasajeros sobre la carretera federal 127 Alazán–Canoas, en el municipio de Pánuco, al norte del estado de Veracruz. A pesar del fuerte impacto y el susto vivido por los ocupantes de la unidad, hasta el momento de la elaboración de esta nota se reportan ocho personas lesionadas y ninguna víctima mortal.

"Más de ocho lesionados en volcadura en la Alazán–Canoas, a la altura antes de llegar al Molino. Grupos voluntarios acudieron al llamado, así como Cruz Roja, Central de Emergencias, Policía Estatal y Sedena”, compartió en su perfil de Facebook el Escuadrón Nacional de Rescate. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización conforme avancen las investigaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús provenía de Monterrey, Nuevo León, y tenía como destino Huajutla, Hidalgo; sin embargo, debido a las condiciones inadecuadas del tramo carretero, la unidad se salió del camino y terminó volcándose entre las localidades de Manguitos y Chaquesí, donde descendió varios metros fuera de la cinta asfáltica. Hasta el momento se desconoce a qué empresa pertenece el transporte.

Este accidente ocurre apenas un día después de otra tragedia registrada el pasado jueves 24 de diciembre de 2025 en el municipio de Zontecomatlán, en la Sierra de Huayacocotla, Veracruz, donde un accidente carretero dejó un saldo de 10 personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y 32 lesionados. En ese caso, las autoridades señalaron como posibles causas la falta de visibilidad y el exceso de peso de la unidad.

Cabe señalar que los lesionados del accidente en Pánuco fueron trasladados a hospitales ubicados en los municipios de Chicontepec y Huayacocotla para recibir atención médica de inmediata. Finalmente, las autoridades de la localidad reiteraron el llamado a extremar precauciones al conducir, especialmente en carreteras federales, con el fin de prevenir más hechos de este tipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui