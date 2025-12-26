Capturan a 'El Yéssica' en Ciudad Obregón; era buscado por múltiples balaceras y asesinatos

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre identificado como Jesús 'N', alias de 'El Yéssica', de 20 años de edad, fue capturado y vinculado a proceso en Ciudad Obregón. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), este individuo está catalogado por las autoridades como un objetivo prioritario debido a su presunta participación en la generación de violencia en el municipio de Cajeme.

El proceso judicial que enfrenta el imputado se debe a investigaciones sobre hechos delictivos graves. El Ministerio Público presentó ante el órgano jurisdiccional pruebas que relacionan a Jesús 'N' con dos causas penales distintas. En la primera de ellas, se le acusa del delito de homicidio calificado. Este cargo surge a raíz de un suceso registrado en septiembre de 2025, en el cual un hombre de 51 años perdió la vida.

La situación legal del detenido se complica con una segunda causa penal, referente a sucesos ocurridos en diciembre de 2025. En este expediente, se le imputan los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de tres personas. La gravedad de este segundo caso se acentúa dado que, durante el ataque armado donde falleció una persona, resultaron lesionadas tres más, incluyendo a dos menores de edad.

Tras evaluar las evidencias presentadas, la autoridad judicial determinó imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar. Esta decisión busca garantizar la presencia del imputado durante el juicio y proteger a las víctimas y testigos. Asimismo, el juez otorgó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual ambas partes podrán aportar pruebas adicionales.

Es pertinente destacar que la captura de 'El Yéssica' se efectuó el pasado 24 de diciembre, mediante un operativo coordinado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con el respaldo de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. Las labores de inteligencia previas permitieron identificar al detenido como un presunto miembro de un grupo delictivo que opera en la zona, lo cual explica su clasificación como objetivo de alto perfil.

Cajeme, Sonora, 26 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES)

Asimismo, la Fiscalía de Sonora informó que el proceso legal de Jesús 'N' no concluye con estas vinculaciones, ya que se le ejecutarán dos órdenes de aprehensión más por otras investigaciones en curso relacionadas con delitos de alto impacto.

Fuente: Tribuna del Yaqui