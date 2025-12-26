Ejecutan a joven motociclista al sur de Ciudad Obregón; sicarios lo sorprendieron a balazos

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este viernes 26 de diciembre, se registró un nuevo episodio violento en el sector sur de Ciudad Obregón, el cual resultó en la muerte de una persona del sexo masculino a causa de impactos de proyectiles. Los hechos provocaron una inmediata movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad de los distintos niveles de gobierno hacia la colonia Maximiliano R. López.

El crimen tuvo lugar aproximadamente a las 20:40 horas. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias disparos de arma de fuego en las inmediaciones de las calles Valle del Yori, entre Magnolias y la avenida de las Flores. El ataque ocurrió en un punto muy cercano al edificio del Organismo Integrador de Fondos de Aseguramiento de Sonora (Oifaes).

Según la información recabada, la víctima era un hombre joven cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento, este se desplazaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, de color rojo. En ese momento, sujetos armados interceptaron al motociclista y abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones. Tras recibir los impactos, el conductor perdió el control y cayó sobre la cinta asfáltica, quedando tendido junto a la unidad que tripulaba.

Mientras que los responsables huyeron del sitio, sin que hasta el momento hayan sido localizados. Elementos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios, sin embargo, tras revisar al joven, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la agresión. La zona fue asegurada rápidamente mediante un fuerte despliegue policial.

Agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se encargaron de acordonar el perímetro para preservar la escena del crimen y facilitar las labores de investigación. Posteriormente, personal de Servicios Periciales y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron para realizar el levantamiento de indicios balísticos y comenzar con las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.

El sitio exacto donde quedó el cuerpo de la víctima

Finalmente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley y se esperará a que familiares acudan para su plena identificación.

Fuente: Tribuna del Yaqui