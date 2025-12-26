En plena Navidad, autoridades detienen a dos hombres armados tras persecución en Nogales

Nogales, Sonora.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó sobre la detención de dos individuos y el aseguramiento de material bélico y equipo táctico. Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este 25 de diciembre, durante recorridos de vigilancia en el sector urbano de Nogales. Según detalla el informe, la acción ocurrió en la calle Club Antena y la Avenida Tecnológico, ubicados en la colonia El Rastro.

Durante el patrullaje, los oficiales observaron una persecución vehicular en curso que involucraba a una vagoneta Chevrolet Suburban de color gris y un automóvil sedán Toyota Camry de color blanco. Ante esta situación, los elementos de seguridad activaron los protocolos correspondientes para interceptar las unidades, logrando detener la marcha de los involucrados en calles de la misma demarcación.

Tras controlar la situación y proceder a la inspección reglamentaria de los dos sujetos y el vehículo, los agentes municipales localizaron un arsenal considerable. El inventario de lo asegurado incluye un arma corta calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 13 cartuchos útiles, así como un fusil de asalto calibre 7.62 x 39 milímetros, acompañado de un cargador con 30 cartuchos.

Asimismo, se incautó una pechera táctica equipada con siete cargadores extra, sumando un total aproximado de 200 cartuchos útiles de alto calibre. Tanto los dos detenidos como el vehículo, las armas y el equipo táctico fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Dicha instancia será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las autoridades locales han comunicado que, con el objetivo de no entorpecer el debido proceso y respetar la presunción de inocencia, la identidad de los detenidos se mantendrá bajo reserva mientras las autoridades federales determinan su situación jurídica.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora