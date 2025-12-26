En plena Navidad, buscadoras localizan dos cuerpos en fosa clandestina al sur de Sonora

San Ignacio Río Muerto, Sonora.- La Navidad se visitó de luto en el estado de Sonora este 2025. No solo por los múltiples ataques armados reportados en Ciudad Obregón, sino también por el hallazgo de cuerpos humanos dentro de una fosa clandestina en inmediaciones del municipio de San Ignacio Río Muerto, al sur de la entidad. El descubrimiento estuvo a cargo de integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C., quienes realizaron una jornada de búsqueda este 25 de diciembre.

El hallazgo se registró durante las fiestas de Navidad, en las inmediaciones del Puente El Quemado (al sur de Sonora). Se trata de una zona que ha sido recorrida de manera constante por colectivos de búsqueda ante reportes anónimos.

Una fosa con dos restos y posibles indicios de identificación

De acuerdo con información proporcionada por el colectivo, los dos cuerpos fueron localizados dentro de una misma fosa, lo que fue confirmado durante las tareas de excavación manual. Las condiciones del hallazgo dificultaron la apreciación completa de la vestimenta de las víctimas; sin embargo, en el sitio se logró recuperar prendas y objetos personales que podrían resultar clave en los procesos de identificación.

Entre los indicios hallados, según informaron las activistas, se encuentran:

Par de tenis color azul, marca Widon

Chamarra delgada color gris con bolitas negras y cierres al frente, marca Puma

Playera color roja, marca Puma

Pantalón de mezclilla color gris, marca Cimarrón

Short color gris de tela tipo algodón, marca Fruti Look

Playera color gris de manga larga, tipo térmica

Playera tipo polo de varios colores: gris, rojo, negro y blanco

Cinto tipo vestir color negro, con hebilla grande

Esta información ya fue turnada a las autoridades y podría ayudar a que familiares reconozcan características coincidentes con personas desaparecidas.

Intervención de la Fiscalía y traslado al Servicio Médico Forense

Tras la localización, las integrantes de Guerreras Buscadoras notificaron a las autoridades, ante lo que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se trasladó al lugar para asegurar el perímetro y realizar el procesamiento del sitio conforme a protocolo.

Peritos especializados realizaron la exhumación de los restos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán estudios antropológicos, genéticos y de laboratorio que permitan establecer la identidad de las víctimas y su posible causa de muerte. Las labores de búsqueda por parte de estos colectivos de Sonora continuarán, sin importar las fechas, aseguraron las integrantes de Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C.

Fuente: Tribuna del Yaqui