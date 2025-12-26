Era un conocido agricultor del Valle del Yaqui: Identifican a VÍCTIMA FATAL de accidente en canal de Providencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de que este viernes 26 de diciembre de 2025 se registró un fatal accidente en el Canal Bajo, en el tramo carretero que conecta el Campo 2 con la comisaría de Providencia, donde un hombre perdió la vida, horas después las autoridades confirmaron la identidad de la víctima mortal.

Se trata de Juan Pablo Lugardo, reconocido agricultor y asesor agrícola del sur de Sonora, cuya muerte ha generado consternación entre productores y habitantes de la región, especialmente por las fechas en las que sucede este trágico accidente. De acuerdo con los reportes, el percance se registró alrededor de las 13:00 horas, cuando la camioneta que conducía, una Ford Ranger de color negro, salió de la cinta asfáltica y cayó a las aguas.

Era un conocido agricultor del Valle del Yaqui: Identifican a víctima de accidente en canal de Providencia

Según los primeros informes recabados por las autoridades, el vehículo terminó parcialmente sumergido, lo que impidió que el conductor pudiera salir por sus propios medios. Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme, especializados en maniobras de rescate, quienes realizaron las labores necesarias para la recuperación del cuerpo, confirmando que la persona ya no contaba con signos vitales.

En el sitio también se presentaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, quienes procedieron al acordonamiento del área para facilitar los trabajos de emergencia y levantaron el reporte correspondiente. Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició las investigaciones para esclarecer las causas que originaron el accidente, las cuales hasta el momento no han sido determinadas oficialmente.

Juan Pablo Lugardo era ampliamente conocido en el ámbito agrícola del sur del estado por su trayectoria como asesor y productor, destacando por su participación en proyectos productivos relacionados con cultivos como ajonjolí, girasol y otras especies de bajo consumo de agua, considerados estratégicos para la región. En fechas recientes, había retomado actividades agrícolas en el Valle del Yaqui. Diversos productores, compañeros de trabajo y habitantes de Cajeme expresaron su pesar por la pérdida, reconociendo su experiencia y aportación al desarrollo del campo sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui