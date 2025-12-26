Extensión eléctrica de árbol navideño ocasiona incendio en una vivienda de San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- En plenas celebraciones decembrinas no solo aumentan los índices de accidentes vehiculares, sino que también las autoridades comienzan a recibir reportes de incendios, muchos de ellos originados por las luces navideñas que tanto llaman la atención de los más pequeños del hogar. Sin embargo, debido a que estos adornos se conectan directamente a la red eléctrica, las probabilidades de que ocurra una tragedia son considerablemente altas.

De hecho, hace unas horas se reportó en San Luis Río Colorado, Sonora, un cortocircuito provocado por las luces del árbol de Navidad y el nacimiento. Aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce con exactitud la dirección donde ocurrió el siniestro, se confirmó que en el lugar estuvieron presentes bomberos voluntarios, quienes lograron controlar rápidamente el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con medios locales, el origen de las llamas habría sido una extensión eléctrica que se sobrecalentó en el contacto donde estaban conectadas las luces. Los tragahumos aprovecharon el susto que se llevaron los habitantes de la vivienda para hacer un llamado a la ciudadanía a revisar con especial cuidado cualquier enchufe o conexión eléctrica, así como a no dejar las luces navideñas encendidas cuando no hay nadie en casa o cuando las personas se encuentran dormidas.

No se reportan víctimas

En otro hecho similar, ocurrido hace unos días en una plaza pública de Nayarit, específicamente en la delegación de San Vicente, municipio de Bahía de Banderas, se desató el pánico cuando comenzó a incendiarse un enorme árbol de Navidad que se encontraba en exhibición. Aunque no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales, fue necesario evacuar a todos los asistentes, muchos de ellos acompañados de niños.

Un video del incidente se volvió viral en redes sociales, donde se observa claramente cómo el fuego cubre casi en su totalidad el árbol navideño. Cabe destacar que ninguna fuente oficial confirmó qué originó el siniestro; no obstante, se presume que pudo tratarse de un cortocircuito en el sistema de iluminación. Como medida preventiva, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recomienda utilizar iluminación tipo LED, ya que reduce considerablemente el riesgo de este tipo de incidentes.

