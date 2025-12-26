Juez federal dicta prisión preventiva a suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

Zapopan, Jalisco.- El pasado martes 22 de noviembre de 2025, como se informó oportunamente en TRIBUNA, las autoridades lograron la captura de Mario Alfredo Lindoro Navidad, de 44 años de edad, alias 'El 7', operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, así como de Mario Lindoro Elenes, de 69 años, conocido como 'El Niño'. Este último, además de desempeñarse como operador financiero, es suegro del líder de la facción de Los Chapitos.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco dictó prisión preventiva de oficio contra ambos individuos, quienes fueron trasladados al Penal de Puente Grande, en el estado de Jalisco. La Fiscalía General de la República (FGR) los señala por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con información extraoficial, durante la audiencia inicial el juzgador, a solicitud de los detenidos, determinó duplicar el plazo constitucional de 72 a 144 horas, por lo que la resolución sobre su vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo 31 de diciembre de 2025. Cabe destacar que el operativo en el que finalmente fueron aprehendidos estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR, y se desarrolló en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad.

Iván Archivaldo Guzmán

Además de las detenciones, las autoridades aseguraron siete bolsas con sustancias ilícitas, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos y cargadores, así como dos camionetas, un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo. Por lo pronto, Lindoro Navidad y Lindoro Elenes permanecerán bajo custodia federal mientras se realizan las diligencias correspondientes para definir su situación jurídica.

En otro tema, como también se informó en TRIBUNA, el miércoles 24 de diciembre de 2025 César Osvaldo Toledo Rodríguez, alias 'Valdo', otro integrante de la misma organización delictiva, fue sentenciado a 20 años de prisión. Dicho sujeto, quien formó parte del llamado Culiacanazo ocurrido en octubre de 2019, pasará una parte considerable de su vida tras las rejas en el Centro Federal de Reinserción Social número 11, ubicado en la capital de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui