Le decían 'El Curby' y tenía 25 años: Identifican a hombre asesinado en Ciudad Obregón durante Navidad

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante los festejos de Navidad 2025 en Ciudad Obregón se presentaron varios hechos violentos de movilizaron a elementos diferentes órdenes del Gobierno de Sonora. Uno de los más impactantes fue una persecución que terminó en balacera y dejó una víctima mortal en inmediaciones de la colonia Sonora. En este hecho, un masculino menor de edad resultó herido.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este jueves 25 de diciembre, alrededor de las 17:45 horas, tiempo local, sobre la calle Santana Murrieta, entre Vicente Padilla y Fernando Galaz, donde sujetos armados habrían perseguido a un hombre que se desplazaba a bordo de una motocicleta. Durante el ataque, los agresores realizaron múltiples detonaciones, lo que provocó que se activara el Código Rojo en este sector de Ciudad Obregón.

Los hechos ocurrieron la tarde-noche de esta Navidad en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

A la brevedad se movilizaron en el sitio oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). También llegaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que el conductor de la unidad ligera perdió la vida. Asimismo, trasladaron al menor a un hospital, donde permanece recibiendo atención médica.

En el lugar perdió la vida Irving Alberto S. H., de 25 años, quien era conocido en el sitio como 'El Curby' y fue alcanzado por los disparos luego de intentar refugiarse en un inmueble cercano. La identidad del menor lesionado no se ha revelado, sin embargo, trascendió extraoficialmente que tendría solo 14 años.

En la escena también se reportaron daños materiales, luego de que un vehículo sedán Ford Fusion, color negro, fuera impactado por proyectiles de arma de fuego. Elementos policiacos acordonaron el área para permitir las labores correspondientes. Más tarde, peritos en criminalística de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron el aseguramiento de indicios balísticos y el procesamiento del sitio para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Finalmente, el cuerpo de 'El Curby' fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui