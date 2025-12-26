Le dieron 6 balazos en Navidad: Al interior de vivienda en Ciudad Obregón, hallan a un hombre muerto

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las primeras horas de esta Navidad en Ciudad Obregón (la cabecera municipal de Cajeme), elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en la colonia Libertad, luego de que se reportara la localización de una persona sin vida al interior de un domicilio que presuntamente se encontraba en estado de abandono. Aquí te decimos todo lo que se sabe sobre esta muerte en Cajeme.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este jueves 25 de diciembre de 2025, alrededor de las 05:00 horas, tiempo local, cuando vecinos del área escucharon diversos balazos dentro de un inmueble ubicado sobre la calle Río Mololoa, entre bulevar Las Torres y Río San Fernando. Sin embargo, fue hasta poco antes de las 11:00 de la mañana cuando se realizó el hallazgo del cuerpo, por lo que se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves. Foto: Facebook

De inmediato, se activó el Código Rojo en el sector, a lo que se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Las autoridades confirmaron que al interior de la vivienda marcada con el número 617 se encontraba un hombre sin signos vitales, con visibles impactos producidos por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana fueron solicitados para brindar atención médica; no obstante, tras la valoración correspondiente, determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales. La víctima no fue identificada en el lugar, aunque de manera preliminar se informó que se trataba de un hombre de entre 20 y 25 años de edad, quien presuntamente había recuperado recientemente su libertad tras permanecer interno en el Centro de Reinserción Social de la localidad.

El hombre vestía pantalón de mezclilla azul, camiseta del mismo color y tenis blancos con detalles en morado. En las inmediaciones del cuerpo fueron localizados seis casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados como parte de las evidencias.

Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del sitio, así como el levantamiento de indicios balísticos, con el fin de integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá a disposición de médicos legistas para la realización de la autopsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni posibles líneas de investigación, mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la identidad de la víctima.

