Le dieron el tiro de gracia: Hallan cuerpo de hombre abandonado al norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este viernes 26 de diciembre, se registró una intensa movilización de diversas corporaciones de seguridad en el sector norte de Ciudad Obregón, luego de que se reportara el hallazgo de un hombre si vida en la vía pública. Los hechos tuvieron lugar en la colonia Luis Donaldo Colosio, situación que activó los protocolos de respuesta por parte de las autoridades locales y federales.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el reporte se generó alrededor de las 16:30 horas. Fueron vecinos que circulaban por la calles Constitución, entre Monte Galgota y Mayo, quienes se percataron de la presencia de una persona del sexo masculino tendida sobre el suelo. El cuerpo se encontraba en un camino de terracería, junto a un terreno baldío, por lo cual los ciudadanos dieron aviso a la línea de emergencias 911.

En respuesta al llamado, acudieron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar las primeras atenciones médicas, sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales. Según los primeros informes periciales, a la víctima se le apreciaba a simple vista un impacto de proyectil de arma de fuego en la región de la cabeza.

Asimismo, durante la inspección del área, se localizó un casquillo percutido de calibre .40 milímetros, el cual fue fijado como evidencia. La escena del crimen fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Guardia Nacional y efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes resguardaron el perímetro para preservar la integridad de los indicios.

El lugar del hallazgo fue acordonado por las autoridades

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del fallecido. Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribó al sitio para iniciar las indagatorias correspondientes y abrir la carpeta de investigación que permita esclarecer lo sucedido. Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia que permita su reconocimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui