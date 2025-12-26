Localizan cuerpo abandonado en predio al sur de Hermosillo; tenía varios impactos de bala

Hermosillo, Sonora.- Una fuerte movilización de autoridades se registró la mañana de este viernes 26 de diciembre, en la zona sur de la ciudad de Hermosillo, después de que se alertara sobre el hallazgo de un cuerpo abandonado. El operativo fue encabezado por integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quienes se desplazaron hasta un predio baldío ubicado en las inmediaciones de la colonia Villahermosa.

La acción de búsqueda se hizo tras una llamada anónima recibida por el grupo, en la cual se alertaba sobre la presencia de restos humanos en un predio baldío. Tras realizar el rastreo en el terreno, el colectivo confirmó la localización del cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual presentaba heridas visibles producidas por impactos de arma de fuego. Ante esta situación, se procedió a notificar a las autoridades correspondientes, activando los protocolos de seguridad en la zona.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes aseguraron el perímetro para permitir las labores de los especialistas. Personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargaron del procesamiento de la escena, recabando indicios y realizando el levantamiento de los restos para su traslado a las instalaciones forenses.

En dicha instancia se efectuarán las pruebas de genética y autopsia de ley necesarias para determinar oficialmente la identidad de la víctima y las causas exactas del deceso. Aunque la identificación está pendiente de los resultados periciales, información extraoficial sugiere que el fallecido podría ser Héctor Ignacio 'N', de 34 años de edad. Según los datos, esta persona contaría con antecedentes penales relacionados con los delitos de robo con violencia y narcomenudeo.

La escena del crimen fue acordonada y resguardada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Hermosillo. Por su parte, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) abrieron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui