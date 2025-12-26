Los tenía amenazados: Arrestan a sujeto acusado de violentar a mujer y a sus hijos en Sonora

Magdalena de Kino, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este viernes que un juez de control determinó vincular a proceso a un sujeto identificado como Paulo César 'N', tras validar las pruebas que lo señalan como presunto responsable del delito de violencia familiar en perjuicio de una mujer. Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público expuso los datos contenidos en la carpeta de investigación.

Tras el análisis correspondiente, la autoridad judicial calificó de legal la detención del señalado y dio por formulada la imputación. En consecuencia, resolvió dictarle auto de vinculación a proceso, lo que marca el inicio de la etapa de investigación complementaria para esclarecer los hechos. En cuanto a la medida cautelar impuesta, el juez avaló la solicitud de la Fiscalía para aplicar prisión preventiva justificada contra el imputado.

Esta decisión se fundamentó en una evaluación de riesgo, determinando que la libertad de Paulo César 'N' representaba un peligro para la seguridad e integridad física de la víctima, por lo que su reclusión es necesaria para salvaguardar a la parte afectada durante el juicio. Los hechos en cuestión ocurrieron el pasado 18 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 9:40 horas, en una vivienda situada en la colonia Fátima, de Magdalena de Kino.

Las indagatorias, realizadas bajo los protocolos de perspectiva de género, establecen que el imputado habría ejercido actos intencionales de poder y dominio. Se le atribuye haber proferido agresiones verbales y psicoemocionales, así como amenazas directas tanto contra la mujer como contra sus hijos, generando un entorno de intimidación y maltrato constante.

Estas conductas vulneran el derecho fundamental de las víctimas a una vida libre de violencia, un bien jurídico protegido rigurosamente por la legislación penal vigente. La Fiscalía de Sonora dijo que con estas acciones reitera su compromiso institucional de actuar con firmeza y legalidad para garantizar el acceso a la justicia y la protección de quienes sufren violencia en el ámbito familiar.

