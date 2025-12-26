Ciudad Obregón, Sonora.- El ataque armado registrado el pasado jueves 25 de diciembre de 2025 durante las celebraciones navideñas en la comisaría de Pueblo Yaqui dejó un saldo final de dos personas sin vida, luego de que este viernes 26 de diciembre de 2025 se confirmara el fallecimiento de Adrián Antonio B. Z., de 21 años, quien había resultado gravemente herido en la agresión donde un elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) fue asesinado de un disparo en la cabeza.

De acuerdo con la información, los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas del jueves 25 de diciembre, cuando se activó un Código Rojo tras una agresión armada en la zona urbana de Pueblo Yaqui. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron a un agente de la PESP que se encontraba acompañado de su hermano, cuando ambos se encontraban en su domicilio celebrando la Navidad, y abrieron fuego en su contra.

Muere segunda víctima de ataque armado en Pueblo Yaqui; policía estatal fue asesinado de un disparo en la cabeza

El atentado ocurrió sobre la calle Democracia, entre Precursores de la Revolución y Mártires de Cananea, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia. Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón brindaron atención prehospitalaria a los dos hombres, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital de Ciudad Obregón. Sin embargo, durante el traslado, el agente estatal, identificado de manera extraoficial como Valentín, perdió la vida a consecuencia de las heridas de bala.

Su hermano, Adrián Antonio B. Z., quien presuntamente se desempeñaba como infante de la Secretaría de Marina, fue ingresado al hospital Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció bajo atención médica especializada. No obstante, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció este viernes al no resistir las lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Tras el ataque, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo de seguridad en distintos puntos de Pueblo Yaqui para resguardar la zona y tratar de ubicar a los responsables. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron las diligencias correspondientes y abrieron la carpeta de investigación. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este doble homicidio. Con este caso, Cajeme alcanza las 28 víctimas de homicidio doloso en lo que va del mes de diciembre, incrementando la cifra de hechos violentos en el municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui