Navidad SANGRIENTA en Cajeme: Sicarios matan a balazos a elemento de la Policía Estatal

Cajeme, Sonora.- Cajeme, municipio ubicado en el sur de Sonora, es uno de los más violentos de México, y los hechos ocurridos esta Navidad 2025 lo demuestran. La tarde de este jueves 25 de diciembre, durante las fiestas navideñas, se activó un Código Rojo en las inmediaciones del Valle del Yaqui, donde se desató una agresión armada contra un elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Este hecho violento dejó una víctima mortal y un herido.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este jueves 25 de diciembre, alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Constitución y Revolución, en la zona urbana de Pueblo Yaqui, región sur del municipio de Cajeme. En ese punto, sujetos armados, hasta ahora no identificados, interceptaron a un agente de la PESP que se encontraba acompañado de su hermano y abrieron fuego en su contra.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Por estos hechos no se han reportado detenidos. Foto: Facebook

Tras el ataque, ambos hombres resultaron con heridas de gravedad, en tanto que los criminales huyeron hacia una dirección desconocida. Vecinos del sector que presenciaron la balacera dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron oficiales de la Policía Municipal, de la PESP y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas atendieron a las víctimas en el lugar del tiroteo, no obstante, debido a la severidad de sus lesiones, fueron trasladados de urgencia a bordo de una ambulancia hacia un Hospital de Ciudad Obregón. Sin embargo, durante el trayecto, el elemento de la Policía Estatal perdió la vida, confirmaron los Servicios de Emergencia.

El agente fue identificado extraoficialmente como Valentín, quien se encontraba en activo y próximo a concluir una etapa de su servicio dentro de la corporación, según información recabada de manera preliminar. Su hermano, quien también resultó lesionado en la agresión, permanece bajo atención médica y en observación, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente sobre la gravedad de su estado de salud.

uD83DuDCF0? ¡El Top 3 de las Noticias en Sonora con los sucesos que marcaron al estado este 2025 ! uD83CuDF35uD83DuDD1D



Presentado por Casa Ley, te traemos los titulares más importantes que marcaron en nuestro estado uD83DuDDDE?https://t.co/BcWHxRU2jS #Top3Noticias #Sonora #CasaLey #SonoraInforma pic.twitter.com/RxWANAy8Tm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 25, 2025

Tras el ataque, autoridades implementaron un operativo de seguridad en distintos puntos de Pueblo Yaqui, con el objetivo de resguardar la zona, recabar indicios y dar con los responsables. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron las diligencias correspondientes en el sitio, mientras personal de investigación abrió la carpeta para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este ataque armado. Las autoridades señalaron que las indagatorias continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui