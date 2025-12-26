No respetó el alto: Choque de dos vehículos deja un lesionado al norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un fuerte accidente vehicular se suscitó la tarde de este viernes 26 de diciembre, en el sector norte de Ciudad Obregón. Los hechos tuvieron lugar poco después de las 18:00 horas en el cruce de las calles Morelos y Campeche, de la colonia Chapultepec, donde dos automóviles particulares protagonizaron un choque que dejó como saldo daños materiales cuantiosos y, al menos, una persona lesionada.

En el percance se vieron involucrados dos vehículos, ambos de color blanco; un automóvil tipo sedán de la marca Chevrolet Chevy de modelo atrasado, y una vagoneta de la marca Jac, modelo 2024. De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos y los testimonios de testigos, el accidente se debió a un presunto corte de circulación por falta de precaución en el mencionado cruce.

Se estableció que el conductor del Chevrolet Chevy transitaba con preferencia de paso en dirección de oriente a poniente sobre la calle Morelos. Por su parte, la unidad Jac se desplazaba en dirección de sur a norte por la calle Campeche. Según los reportes, quien conducía esta última unidad no habría realizado el alto obligatorio correspondiente al llegar a la esquina, lo que provocó el impacto directo contra el sedán.

Ante la situación, paramédicos de la Cruz Roja acudieron prontamente al sitio para brindar atención médica a uno de los tripulantes que resultó afectado tras el choque. Hasta el momento de esta redacción, no se ha revelado el estado de salud ni la identidad de la persona atendida por los socorristas. Cabe mencionar que, a pesar de la presencia de las unidades siniestradas y los vehículos de emergencia, la circulación en la zona no se vio interrumpida.

Los dos automóviles sufrieron daños en la parte frontal y lateral

Finalmente, elementos del departamento de Tránsito Municipal se hicieron cargo de la situación, realizando el peritaje correspondiente y las mediciones necesarias para el deslinde de responsabilidades y los trámites legales conducentes entre las partes involucradas. Asimismo, ambos vehículos fueron retirados del camino mediante una grúa.

Fuente: Tribuna del Yaqui