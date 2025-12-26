Permanecerá en la CÁRCEL: Vinculan a proceso a hombre por homicidio ocurrido en Nogales

Nogales, Sonora.- Este jueves 25 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez determinó la vinculación a proceso de un hombre señalado por su probable responsabilidad en un homicidio calificado, cometido en el municipio de Nogales. El imputado permanecerá bajo prisión preventiva justificada, mientras se desarrolla el proceso penal.

La resolución judicial se dio tras el cumplimiento de una orden de aprehensión y la celebración de la audiencia correspondiente, en la cual el Juez de Control consideró suficientes los datos presentados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Sonora para iniciar formalmente el proceso en su contra, atendiendo a la gravedad del delito y al riesgo que representaría enfrentar el procedimiento en libertad.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2020. Foto: FGJES

Lo que se sabe del homicidio ocurrido en Nogales

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos que originaron la causa penal se remontan al 7 de mayo de 2020, cuando la víctima se encontraba al interior de un domicilio ubicado en la colonia Canoas, en Nogales. Las indagatorias establecen que el ahora imputado acudió al lugar en compañía de otro individuo, con la presunta intención de privar de la vida a la víctima.

Una vez dentro del inmueble, la agresión ocurrió de manera sorpresiva, aprovechando la superioridad numérica y utilizando objetos contundentes, con los que se le provocaron múltiples lesiones de gravedad, principalmente en la región de la cabeza. Tras el ataque, los agresores se retiraron del sitio, mientras que la víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. No obstante, debido a la severidad de las lesiones, perdió la vida días después. Se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico severo, acompañado de fractura de cráneo y diversas contusiones.

Estos datos fueron confirmados mediante dictámenes médicos y periciales que forman parte del expediente judicial y que permitieron acreditar la relación entre la agresión inicial y el fallecimiento posterior.

Las investigaciones fueron desarrolladas por el Ministerio Público, con apoyo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y especialistas de Servicios Periciales de la FGJES, quienes recabaron testimonios, dictámenes forenses y otros elementos de prueba.

Con base en estos datos, la autoridad judicial determinó que existían indicios suficientes para vincular a proceso al imputado por el delito de homicidio calificado, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras se realizan las siguientes etapas del procedimiento.

La FGJES señaló que continuará realizando investigaciones exhaustivas y con sustento jurídico, con el objetivo de sancionar delitos de alto impacto, garantizar el acceso a la justicia y brindar certeza a las víctimas y a la sociedad sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui