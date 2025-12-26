Tercer ataque armado del día: Sicarios acribillan a un hombre al norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Por tercera ocasión, este viernes 26 de diciembre, se registró un ataque armado en la zona noreste de Ciudad Obregón, en las inmediaciones de la colonia San Antonio. Este suceso se dio solo unos minutos después de otra balacera ocurrida en esta misma noche en la colonia Maximiliano R. López, donde un motociclista fue asesinado por presuntos sicarios cuando circulaba por la calle.

Este segundo hecho violento dejó como saldo a una persona del sexo masculino lesionada y provocó un fuerte despliegue de diversas corporaciones de seguridad que acudieron al sitio para atender el llamado de emergencia. Los hechos ocurrieron poco después de las 21:00 horas, momento en que se reportó a la línea de emergencias 911, varias detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, la agresión sucedió sobre las calles Antonio Valenzuela, entre Felipe Ángeles y Adolfo de la Huerta. En dicho punto, sujetos armados interceptaron a la víctima mientras se encontraba en la vía pública y dispararon en su contra, para inmediatamente huir del lugar. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios al afectado.

Tras recibir la atención prehospitalaria necesaria, el hombre fue trasladado a un hospital para su internamiento. De momento, las autoridades no informado la identidad de la víctima, y se desconoce su estado de salud actual. Hasta el cierre de esta edición, no se cuenta con reporte de personas detenidas en relación con estos hechos.

La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme, quienes resguardaron el perímetro para preservar la evidencia. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui