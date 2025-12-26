Tragedia después de Navidad: Muere conductor tras CAER con su camioneta a canal de Providencia en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Una tragedia se registró la tarde de este viernes 26 de diciembre de 2025 en plena celebración navideña, esto en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, luego de que un hombre perdiera la vida al caer con todo y su vehículo a un canal, en el tramo que conecta el Campo 2 con la comisaría de Providencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima conducía una camioneta Ford Ranger, color negro, cuando por causas aún no determinadas perdió el control de la unidad y cayó al Canal Bajo, quedando el vehículo completamente sumergido. El conductor quedó atrapado en el interior y le fue imposible salir. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón especializados en rescates acuáticos, quienes realizaron las maniobras necesarias para extraer tanto la camioneta como al ocupante. Lamentablemente, al momento de ser localizado, ya no contaba con signos vitales, presuntamente a causa de asfixia por inmersión.

Más tarde, elementos de Servicios Médicos Forenses (Semefo) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargaron del levantamiento del cuerpo y del inicio de las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. De manera extraoficial, el fallecido fue identificado como Juan Pablo L.L., quien se desempeñaba como asesor agrícola en el Valle del Yaqui y tenía su domicilio en Pueblo Yaqui.

Trascendió que el accidente pudo haberse originado por exceso de velocidad, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. El hecho generó consternación entre habitantes de la zona, al tratarse de un lamentable suceso ocurrido en plenas fechas navideñas. Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos, por lo que TRIBUNA estará atento a cualquier actualización, según lo permitan las investigaciones correspondientes.

En otro hecho del género policiaco, se dio a conocer que, tras el ataque armado registrado el pasado jueves 25 de diciembre de 2025 durante las celebraciones navideñas en la comisaría de Pueblo Yaqui, donde murió un elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), se confirmó el fallecimiento de la otra víctima, Adrián Antonio B. Z., de 21 años.

