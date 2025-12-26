Trágica Navidad en Ciudad Obregón: Niño de 13 años muere en FATAL accidente de motocicleta

Ciudad Obregón, Sonora.- No todo fue paz y alegría durante las celebraciones de Navidad en Ciudad Obregón. La madrugada de este jueves 25 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en la zona norte, luego de que se reportara un fatal accidente de tránsito: un menor de edad murió tras chocar en una motocicleta que le regalaron.

El accidente se reportó la madrugada de esta Navidad en Ciudad Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante las primeras horas del 25 de diciembre, en pleno festejo de Navidad, en el cruce del bulevar Colosio y la calle 21 de Febrero. En ese punto se reportó el choque entre una motocicleta y una camioneta. Información preliminar señala que un menor conducía la unidad ligera en compañía de otro adolescente cuando, por causas que aún son materia de investigación, fueron impactados por una camioneta que circulaba por la vialidad.

Trascendió que la motocicleta habría sido un obsequio de Navidad y recién se estaba estrenando. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Al arribar al sitio, cuerpos de emergencia confirmaron que uno de los menores, de aproximadamente 13 años de edad, ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar el área. El segundo menor resultó lesionado y fue trasladado de urgencia a un Hospital de Ciudad Obregón para recibir atención médica especializada, donde permanece bajo observación. No hay detalles de su estado de salud actual.

Más tarde, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó las diligencias correspondientes, recabó indicios y ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Durante varias horas, el sitio permaneció resguardado mientras peritos analizaban la mecánica del accidente y tomaban testimonios que permitan esclarecer responsabilidades. Las autoridades informaron que las investigaciones continúan abiertas y será la instancia correspondiente la encargada de determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

