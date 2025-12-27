Amenazan de muerte a vecino de Nogales y dañan su domicilio; señala a amigos de su exnovia

Nogales, Sonora.- Durante un hecho registrado la mañana del viernes 26 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte sobre presuntas amenazas de muertes y daños a un domicilio de la colonia Fuente de Piedra, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. A pesar de las supuestas advertencias y los destrozos en la citada propiedad, las autoridades locales no reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con un reporte oficial de Seguridad Pública, los hechos se registraron aproximadamente a las 10:04 horas, cuando los agentes municipales recibieron la denuncia ciudadana y se movilizaron a la ubicación, en donde se entrevistaron con el reportante, quien se identificó como Daniel, de 26 años de edad. El afectado explicó que recibió múltiples llamadas telefónicas de diferentes números en las que fue amenazado de muerte.

Posteriormente, mientras se encontraba en el interior de la vivienda, el joven escuchó cómo se rompió el cristal del baño y las ventanas que se encuentran en el frente del domicilio, confirmando los daños en la propiedad. La víctima contó que logró ubicar que dos personas se asomaban por las ventanas de su hogar, sin embargo, minutos más tarde se percató de que dos hombres desconocidos se retiraron del lugar.

Finalmente, Daniel expresó tener sospechas de amistades de su expareja sentimental; sin embargo no existen señalamientos oficiales hasta el cierre de la publicación de esta nota periodística. De momento es toda la información que se tiene al respecto, aunque se espera que en las próximas horas exista un informe más detallado por parte de las autoridades municipales. Lo acontecido quedó registrado en el respectivo informe policial.

Golpean a septuagenario en una reunión

En otro caso registrado también el viernes en Nogales, un hombre identificado como Jesús, de 76 años de edad, resultó con golpes contusos en el ojo derecho, pómulo y desviación de nariz, luego de ser golpeado con un tubo de metal durante una convivencia en un domicilio de la colonia Embarcadero. Los primeros reportes señalan que el afectado se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con un grupo de vecinos, cuando ocurrió la agresión.

Fuente: Tribuna del Yaqui