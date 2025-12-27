Borrachera termina mal: Golpean con tubo de metal a adulto mayor en un domicilio de Nogales

Nogales, Sonora.- Una reunión en la que hubieron bebidas embriagantes de por medio terminó con en un episodio violento en un domicilio de la colonia Embarcadero, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora, cuando un grupo de vecinos estaba disfrutando de una amena convivencia. De un instante a otro se desarrolló una discusión que rápidamente escaló, dejando a un adulto mayor resultado luego de ser atacado con un tubo de metal.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se suscitaron el viernes 26 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 10:55 horas, cuando policías municipales recibieron un reporte sobre el ingreso de una persona con severas lesiones al Hospital IMSS Nuevo, por lo que rápidamente se trasladaron al sitio. Una vez ahí, los agentes se entrevistaron con el afectado, quien se identificó como Jesús, de 76 años de edad.

El afectado relató que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con sus residentes del mencionado sector, cuando sostuvieron una discusión y recibió agresiones verbales por parte de los ahí presentes, los cuales posteriormente lo golpearon con un tubo de metal. Tras la respectiva valoración, el personal médico determinó que el septuagenario presentaba golpes contusos en el ojo derecho, pómulo y desviación de nariz.

Sin embargo, los especialistas señalaron que las lesiones no representan riesgo para su vida, por lo que ya está recibiendo la atención médica correspondiente. El testimonio de la víctima quedó registrado en el informe policial, a través del cual se comenzó con las indagatorias pertinentes del caso. Hasta el cierre de la publicación de esta nota, las autoridades locales no han proporcionado datos acerca de los posibles responsables.

Lo hospitalizan tras ser golpeado

En otro caso registrado durante la madrugada del viernes 19 de diciembre, un hombre identificado como Joel, de 43 años, tuvo que ser ingresado al Hospital IMSS Bienestar de Nogales, Sonora, luego de ser víctima de una brutal golpiza en calles de la localidad. El masculino detalló que un grupo de personas descendió de un vehículo particular y lo empezaron a golpear, pero se negó a dar detalles con respecto al lugar donde ocurrió el hecho y las características de la unidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui