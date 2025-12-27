Caso explosión de Waldo's en Hermosillo: Impugnarán decisión judicial que dejó libres a cinco imputados

Hermosillo, Sonora.- Continúa el proceso relacionado con el caso de las 24 víctimas fatales y 15 personas lesionadas que dejó, el 1 de noviembre de 2025, el siniestro registrado en la tienda Waldo's, ubicada en el Centro de Hermosillo, Sonora. Es importante recordar que entre los fallecidos se encontraban empleados, menores de edad y madres de familia. Además, en su momento se dio a conocer que el incendio fue ocasionado por un transformador eléctrico instalado de manera irregular al interior del establecimiento.

Hace un par de horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó, a través de un comunicado oficial, que durante una audiencia celebrada el pasado viernes 26 de diciembre de 2025, alrededor de las 09:00 horas, se formuló la imputación en contra de diversas personas detenidas mediante órdenes de aprehensión, por su probable responsabilidad en los hechos previamente señalados.

Cabe destacar que, como te informamos oportunamente en TRIBUNA, el 24 de diciembre de 2025 el mismo órgano estatal anunció que un juez penal había librado un total de 25 órdenes de aprehensión, de las cuales únicamente siete fueron cumplimentadas. No obstante, en esta nueva actualización se informó que el juzgador ordenó la liberación de cinco personas detenidas, bajo el argumento de "conceder mayor tiempo a la defensa para imponerse de la carpeta de investigación".

"Otorgando un plazo de 18 días, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen un máximo de 144 horas", agregó la Fiscalía estatal, cuyos representantes también dejaron en claro que, al no estar de acuerdo con esta determinación, el Ministerio Público del Fuero Común decidió hacer uso de los recursos legales correspondientes para impugnar la decisión del juez.

Fiscalía formuló imputación a diversas personas por el siniestro en tienda Waldo’s en Hermosillo



-Anuncia impugnación tras determinación judicial que permitió la libertad de cinco detenidos



Hermosillo, Sonora, 26 de diciembre de 2025.- En relación a los hechos que propiciaron… pic.twitter.com/RpbH8GxbZX — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 27, 2025

¿Por qué tomó la decisión de dejarlos en libertad?

Aparentemente, el juez permitió que la defensa prolongara innecesariamente el debate. Tal fue el caso que, durante la audiencia, se argumentó que las copias del expediente eran ilegibles y que no se encontraban a color, a pesar de que, según la Fiscalía, estas fueron puestas oportunamente a disposición de las partes en la administración del Juzgado Oral Penal del Distrito 1 en Hermosillo. Asimismo, la autoridad investigadora atribuye al juez la decisión de determinar que no era posible continuar con la vinculación a proceso debido al volumen del expediente, aun cuando todas las partes involucradas ya conocían previamente su contenido.

Fuente: Tribuna del Yaqui