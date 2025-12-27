Ciudad Obregón: Identifican a 'El Marihuano', asesinado dentro de su domicilio en Urbi Villas del Real

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de que continúan las fechas decembrinas y el Año Nuevo se encuentra a la vuelta de la esquina, la violencia no da tregua en la cabecera municipal de Cajeme. Como te informamos hace unos minutos, durante la madrugada de este sábado 27 de diciembre de 2025, un hombre fue ultimado a balazos en la colonia Urbi Villas del Real, en el cruce de las calles La Rioja y Córdoba, en Ciudad Obregón.

En un inicio, se había informado que la identidad de la víctima era desconocida; sin embargo, posteriormente se confirmó que el fallecido respondía al nombre de Martín M. F., de 47 años de edad, quien era conocido con el apodo de 'El Marihuano'. A pesar de que ya se cuenta con estos nuevos datos, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce con exactitud a qué se dedicaba el ahora occiso.

Otra actualización relevante es que los sicarios que le arrebataron la vida a tiros lo hicieron al interior de su domicilio, poco antes de la 01:00 horas. Lamentablemente, la amplia movilización policiaca desplegada en el sector no arrojó resultados positivos, ya que no se ha logrado la detención de los responsables de este violento homicidio. En nuestro medio de comunicación permaneceremos atentos a cualquier pronunciamiento oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Perdió la vida

Con este hecho delictivo, ya suman 30 las ejecuciones registradas en lo que va del mes de diciembre. Sin ir más lejos, ayer viernes 26 de diciembre de 2025, alrededor de las 20:40 horas, un motociclista fue ejecutado en la colonia Maximiliano R. López, sobre las calles Valle del Yori, entre Magnolias y la avenida de las Flores. Al igual que en el caso anterior, los agresores lograron huir del lugar sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Entre los primeros respondientes se encontraban elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes procedieron a acordonar el área. Posteriormente, con la llegada de personal de Servicios Periciales y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se realizaron el levantamiento de indicios balísticos y las indagatorias correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui