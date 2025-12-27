Desapareció días antes de Navidad: Activan búsqueda de Joaquín Grijalva Téllez en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora activó una ficha de búsqueda para localizar a Joaquín Grijalva Téllez, un hombre de 41 años de edad que se encuentra en calidad de desaparecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con el reporte oficial, el individuo fue visto por última vez el pasado 20 de diciembre de 2025 en el fraccionamiento Altares, ubicado en el sector suroriente de la capital del estado.

Según la ficha proporcionada por la dependencia estatal, Joaquín mide aproximadamente 1.90 metros de estatura y pesa alrededor de 85 kilogramos, datos que pueden ser clave para su identificación en caso de un avistamiento. También se indicó que es de tez blanca. complexión delgada, cabello castaño oscuro, corto y liso, además de ojos color café claro. La descripción física es vital en este tipo de casos, aunado a la colaboración ciudadana.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a JOAQUÍN GRIJALVA TELLEZ. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la institución a través de sus redes sociales.

La Comisión de Búsqueda detalló que entre sus señas particulares se destacan manchas de paño en la frente, así como calvicie bilateral, características visibles que podrían ayudar a reconocerlo con mayor facilidad. Asimismo, el organismo señaló que tiene boca mediana y labios medianos, rasgos que complementan las descripción física divulgada por las autoridades de Sinaloa a través de la ficha oficial de búsqueda.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado exhorta a la población a reportar cualquier dato que pueda ayudar a su pronta localización y, en caso de contar con información que pueda llegar a ser de utilidad, se proporcionó el número telefónico 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante mencionar que cualquier detalle, por más pequeño que parezca, puede ser determinante para encontrar a Joaquín Grijalva Téllez.

Fuente: Tribuna del Yaqui